Бывший вратарь ЦСКА Федотов перешел в «Спартак»

В марте 2024 года Федотов отправился в НХЛ, где провел 29 матчей за «Филадельфию». В сентябре 2025 года россиянин был обменян в «Коламбус», но за команду так и не сыграл, проведя весь сезон-2025/26 в АХЛ. Он отыграл 48 матчей за «Кливленд», одержав 23 победы (2 — всухую) и отражая 88,3% бросков по своим воротам.