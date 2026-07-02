Бывший вратарь ЦСКА Федотов перешел в «Спартак»

Контракт с 29-летним голкипером рассчитан на два сезона — до лета 2028 года.
В КХЛ Федотов выступал за нижнекамский «Нефтехимик» (2014−2016), уфимский «Салават Юлаев» (2016−2019), челябинский «Трактор» (2019−2021) и московский ЦСКА (2021−2024), с которым в 2022 году выиграл Кубок Гагарина. Всего на его счету 164 матча, в которых он одержал 79 побед (12 — всухую), отражая 92,2% бросков по своим воротам.
В марте 2024 года Федотов отправился в НХЛ, где провел 29 матчей за «Филадельфию». В сентябре 2025 года россиянин был обменян в «Коламбус», но за команду так и не сыграл, проведя весь сезон-2025/26 в АХЛ. Он отыграл 48 матчей за «Кливленд», одержав 23 победы (2 — всухую) и отражая 88,3% бросков по своим воротам.
Федотов был основным вратарем сборной России на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где российские хоккеисты завоевали серебряные медали, уступив в финале сборной Финляндии (1:2).
За место первого вратаря в «Спартаке» Федотов будет бороться с 30-летним Артемом Загидуллиным и 21-летним Евгением Волохиным.
«Спартак» откроет новый сезон в КХЛ 5 сентября домашним матчем против нижегородского «Торпедо».