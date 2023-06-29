«Чикаго» выбрал Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ

Процедура драфта прошла минувшей ночью в Нэшвилле. 17-летний канадец последний год возглавлял все предрафтовые рейтинги аналитиков и ожидаемо стал первым номером драфта.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=57dc3f5930c789dc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239066&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Чикаго» получил право выбирать под первым номером после драфт-лотереи НХЛ, которая прошла 8 мая. Клуб из Иллинойса стал третьей худшей командой регулярного чемпионата, но по итогам драфт-лотереи смог обойти «Анахайм Дакс» и «Коламбус Блю Джекетс» и выиграть себе право первого выбора.

Для «Чикаго» это всего лишь второй выбор под первым номером на драфте НХЛ в клубной истории. В 2007 году «ястребы» выбрали американского нападающего Патрика Кэйна, впоследствии выигравшего с командой три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015).

В лице Бедарда «Чикаго» заполучил одного из главных талантов поколения, которого североамериканские журналисты уже прозвали «будущим хоккея». 17-летний центральный нападающий является одним из немногих обладателей исключительного статуса в Канадской хоккейной лиги (СHL), который позволил ему дебютировать в юниорском хоккее на год раньше — в 15 лет. Такой же статус в свое время заполучил нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в данным момент является главной звездой НХЛ.

«Это трудно выразить словами. Я вырос в эпоху, когда “Чикаго” были доминирующей командой с великолепными игроками. Невероятно было одеть их свитер и видеть его на себе. Я очень счастлив и не могу дождаться, чтобы начать играть за “Чикаго”, — сказал Бедард после драфта.

В минувшем сезоне Бедард выступал за «Реджайна Пэтс» в Западной хоккейной лиге (WHL). Канадец провел 57 матчей и набрал 143 (71+72) очка, став самым результативным игроком лиги с 1995 года. Также Бедард стал первым игроком в истории СНL с призами лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту, выигранными в один год.