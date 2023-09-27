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11:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский вратарь отметился голевой передачей в предсезонном матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2) в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
Каролина
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Источник: AP 2023

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джейден Хальбгевакс (16'), Калеб Джонс (18'), Тони Деанджело (37'), Ноэль Гунлер (45') и Киффер Беллоуз (48'). У «Тампы» отличились Алекс Барре-Буле (16') и Конор Шири (46').

Во второй половине встречи на лед вышел российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков, который спустя четыре минуты поучаствовал в шайбе Деанджело, став автором одной из голевых передач.

В параллельном матче предсезонки российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов забросил две шайбы и помог своей команде разгромить «Миннесоту Уайлд» (4:1).

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября.

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