Десятая шайба Малкина в сезоне не спасла «Питтсбург» от поражения
«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время матча у хозяев дублем отметился Майкл Маккэррон (11', 19'), у гостей отличились Евгений Малкин (26') и Брайан Раст (43'). Автором решающей шайбы на 14-й секунде овертайма стал Филип Форсберг.
Нападающий Евгений Малкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне и стал четвертым россиянином, кому уже покорился этот рубеж. Ранее отметку в 10 заброшенных шайб в сезоне преодолели его соотечественники Никита Кучеров, Артемий Панарин и Валерий Ничушкин.
Всего в активе 37-летнего россиянина 19 (10+9) очков после 21 матча в текущем сезоне. Ему осталось забросить еще три шайбы, чтобы выйти на второе место по числу заброшенных шайб в лиге среди россиян и обойти Сергея Федорова, на счету которого 483 шайбы.
«Нэшвилл» одержал шестую победу подряд и поднялся в зону плей-офф Западной конференции. «Питтсбург» опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 1 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Нью-Джерси Девилз» дома обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4). Решающий гол в матче был забит за 21 секунду до окончания третьего периода. Вратарь «Айлендерс» отразил 28 из 33 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов отметился результативной передачей.
«Каролина Харрикейнз» обыграла «Филадельфию Флайерз» (4:1). Голевой передачей в составе «Каролины» отметился защитник Дмитрий Орлов. Вратарь «ураганов» Петр Кочетков отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.
«Миннесота Уайлд» дома победила «Сент-Луис Блюз» (3:1) и одержала первую победу после смены главного тренера. В единственной шайбе «блюзменов» поучаствовал нападающий Алексей Торопченко, который отметился результативной передачей.
«Аризона Койотис» дома оказалась сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1). В единственной шайбе «молний» поучаствовал нападающий Никита Кучеров, который записал на свой счет результативную передачу. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-1».
«Ванкувер Кэнакс» дома были сильнее «Анахайм Дакс» (3:1). Во второй шайбе «Ванкувера» поучаствовал нападающий Илья Михеев, который отметился результативной передачей. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-2».