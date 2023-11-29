Десятая шайба Малкина в сезоне не спасла «Питтсбург» от поражения

В основное время матча у хозяев дублем отметился Майкл Маккэррон (11', 19'), у гостей отличились Евгений Малкин (26') и Брайан Раст (43'). Автором решающей шайбы на 14-й секунде овертайма стал Филип Форсберг.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4be3b4394dd82ab0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239902" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий Евгений Малкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне и стал четвертым россиянином, кому уже покорился этот рубеж. Ранее отметку в 10 заброшенных шайб в сезоне преодолели его соотечественники Никита Кучеров, Артемий Панарин и Валерий Ничушкин.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 29.11.2023, 4:00 Нэшвилл 3 Питтсбург 2 ОТ

Всего в активе 37-летнего россиянина 19 (10+9) очков после 21 матча в текущем сезоне. Ему осталось забросить еще три шайбы, чтобы выйти на второе место по числу заброшенных шайб в лиге среди россиян и обойти Сергея Федорова, на счету которого 483 шайбы.

«Нэшвилл» одержал шестую победу подряд и поднялся в зону плей-офф Западной конференции. «Питтсбург» опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 1 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Другие результаты игрового дня

«Нью-Джерси Девилз» дома обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4). Решающий гол в матче был забит за 21 секунду до окончания третьего периода. Вратарь «Айлендерс» отразил 28 из 33 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов отметился результативной передачей.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 29.11.2023, 3:00 Нью-Джерси 5 Айлендерс 4

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Филадельфию Флайерз» (4:1). Голевой передачей в составе «Каролины» отметился защитник Дмитрий Орлов. Вратарь «ураганов» Петр Кочетков отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

«Миннесота Уайлд» дома победила «Сент-Луис Блюз» (3:1) и одержала первую победу после смены главного тренера. В единственной шайбе «блюзменов» поучаствовал нападающий Алексей Торопченко, который отметился результативной передачей.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 8, 29.11.2023, 3:00 Филадельфия 1 Каролина 4

«Аризона Койотис» дома оказалась сильнее «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1). В единственной шайбе «молний» поучаствовал нападающий Никита Кучеров, который записал на свой счет результативную передачу. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев закончил матч с отрицательным показателем полезности — «-1».