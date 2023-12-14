Ничушкин забил 100-й гол в НХЛ, сделав дубль в матче с «Баффало»

В составе победителей дублем отметился Валерий Ничушкин (10', 53'), еще по одной шайбе забросили Микко Рантанен (5'), Майлз Вуд (11') и Сэм Малински (42'). Единственный гол «Баффало» на счету Зака Бенсона (18').

Российский вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил в этой игре 29 из 30 бросков соперника.

Валерий Ничушкин играет в НХЛ с сезона-2019/20. За это время на счету россиянина 246 (100+146) очков в 485 играх. В нынешнем сезоне Ничушкин набрал 25 (12+13).

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Другие результаты дня:

«Питтсбург» одержал выездную победу над «Монреалем» в серии буллитов. Евгений Малкин набрал результативное очко в третьем матче НХЛ подряд, ассистировав Сидни Кросби, который забросил последнюю шайбу в основное время — 3:3. Всего в 28 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Малкина 24 (10+14) очка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456240011" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» на последних минутах основного времени матча с «Анахаймом» смогли забить победную шайбу. В составе победителей весь матч провел голкипер Семен Варламов, отразивший 21 бросок из 24. 20-летний защитник калифорнийской команды Павел Минтюков отметился результативной передачей. В активе Минтюкова 14 (1+13) баллов.

«Виннипег» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 5:2, при этом канадцы уступали сопернику по ходу матча две шайбы. На счету датчанина Николая Элерса 4 (2+2) очка в матче.