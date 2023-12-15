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06:00
Ванкувер
Флорида
40
06:00
Сиэтл
Чикаго
71
05:00
Эдмонтон
Тампа-Бэй
47
04:00
Миннесота
Калгари
Б
32
04:00
Сент-Луис
Оттава
42
03:30
Детройт
Каролина
12
03:00
Торонто
Коламбус
ОТ
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09:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров первым набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде одержала победу над «Эдмонтоном» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Главной звездой матча стал капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос, который оформил покер. 33-летний канадец открыл счет на второй минуте матча и забил три шайбы в третьем периоде, отличившись на 47-й, 55-й и 60-й минутах. Последняя шайба была забита уже в пустые ворота «Эдмонтона».

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Стэмкос является самым результативным игроком в истории «Тампы». На его счету 1030 матчей и 1082 (525+557) набранных очков. Это первый покер в НХЛ в карьере канадца — до этого на его счету было 11 хет-триков.

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка, записав на свой счет одну шайбу и две результативные передачи. Теперь в его активе после 30 сыгранных матчей 50 (20+30) набранных очков. 30-летний россиянин стал первым хоккеистом в текущем сезоне, добравшимся до этой отметки.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев также не остался без набранных очков и отметился результативной передачей. Выдающуюся игру провел вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 53 из 57 бросков по своим воротам. Российский вратарь остановился в шаге от повторения личного рекорда по сэйвам в матчах регулярного чемпионата.

«Тампа» поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 17 декабря, на выезде против «Калгари».

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Эдмонтон
4:7
0:2, 3:0, 1:5
Тампа-Бэй
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