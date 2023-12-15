Кучеров первым набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Главной звездой матча стал капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос, который оформил покер. 33-летний канадец открыл счет на второй минуте матча и забил три шайбы в третьем периоде, отличившись на 47-й, 55-й и 60-й минутах. Последняя шайба была забита уже в пустые ворота «Эдмонтона».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2c31a0baaf95c561&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240021" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стэмкос является самым результативным игроком в истории «Тампы». На его счету 1030 матчей и 1082 (525+557) набранных очков. Это первый покер в НХЛ в карьере канадца — до этого на его счету было 11 хет-триков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7c27fe8085da6f41&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240020" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка, записав на свой счет одну шайбу и две результативные передачи. Теперь в его активе после 30 сыгранных матчей 50 (20+30) набранных очков. 30-летний россиянин стал первым хоккеистом в текущем сезоне, добравшимся до этой отметки.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев также не остался без набранных очков и отметился результативной передачей. Выдающуюся игру провел вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 53 из 57 бросков по своим воротам. Российский вратарь остановился в шаге от повторения личного рекорда по сэйвам в матчах регулярного чемпионата.