«Сент-Луис» уволил тренера, с которым выиграл Кубок Стэнли

Отставка 57-летнего канадского специалиста произошла сразу после поражения «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:6), которое стало для команды четвертым подряд. «Блюзмены» идут на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Беруби возглавил «Сент-Луис» в ноябре 2018 года. Канадец принял «блюзменов» на последнем месте в турнирной таблице НХЛ, но в короткие сроки смог преобразить игру команды, вывести ее в плей-офф и выиграть первый в истории клуба Кубок Стэнли. Вместе с «Сент-Луисом» обладателями чемпионского титула в НХЛ впервые стали Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

В следующих трех сезонах Беруби трижды выводил «Сент-Луис» в плей-офф, но ни разу не смог пройти с ним дальше второго раунда. Прошлый сезон команда закончила на 12-м месте в Западной конференции и осталась без плей-офф.

Всего под руководством Беруби «Сент-Луис» провел 433 матча, в которых одержал 230 побед. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дрю Баннистер, который последние три сезона возглавлял фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ.