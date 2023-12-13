Панарин достиг отметки в 700 очков в НХЛ, но не спас «Рейнджерс» от поражения
«Рейнджерс» дома уступили «Торонто» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дублями отметились Остон Мэттьюс (4', 58') и Митч Марнер (16', 42'), еще по одной шайбе забросили Конор Тимминс (6'), Калле Ярнкрок (16') и Давид Кампф (59'), отправивший шайбу уже в пустые ворота. У «Рейнджерс» дважды забил Блейк Уиллер (6', 38') и еще одним точным броском отметился Мика Зибанеджад (36').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал результативную передачу на Зибанеджада и достиг отметки в 700 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 15-м в истории лиги российским хоккеистом, кому удалось добиться этого достижения. На счету Панарина теперь 39 очков (16+23) и он делит третье место в списке лучших бомбардиров сезона.
Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. На его счету 617 матчей, в которых он забросил 232 шайбы и сделал 468 передач.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел свой худший матч в этом сезоне, отразив 23 из 29 бросков по своим воротам. Россиянин повторил личный антирекорд в НХЛ, в третий раз в карьере пропустив шесть шайб в одном матче.
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, впервые в этом сезоне набравший четыре очка. 26-летний американец забросил 20-ю и 21-ю шайбу в этом сезоне, опередив в списке лучших снайперов турнира нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, на счету которого 19 голов.
«Рейнджерс» опустились на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, пропустив вперед «Бостон». Следующий матч «синерубашечники» проведут в субботу, 16 декабря, дома против «Анахайма».
«Каролина» на выезде обыграла «Оттаву» (4:1). Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. В концовке матча 24-летний россиянин в акробатическом прыжке потащил буллит от капитана «Оттавы» Брэди Ткачака, отправив американца в борт. В итоге между игроками завязалась небольшая потасовка.
«Питтсбург» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв дома «Аризону» (4:2). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей на пустые ворота.
«Детройт» на выезде обыграл «Сент-Луис» (6:4). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей, но закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3».
«Эдмонтон» дома одержал победу над «Чикаго» (4:1). Защитник «Чикаго» Никита Зайцев забросил шайбу в свои ворота при попытке прервать прострел нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.
«Сиэтл» дома уверенно переиграл «Флориду» (4:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.
«Ванкувер» дома победил «Тампу» (4:1). Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился заброшенной шайбой в большинстве. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 из 21 бросков по своим воротам.
«Вегас» дома обыграл «Калгари» (5:4 ОТ). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой. Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович записал на свой счет дубль. Его вторая шайба за минуту до конца матча перевела игру в овертайм.