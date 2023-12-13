Панарин достиг отметки в 700 очков в НХЛ, но не спас «Рейнджерс» от поражения

В составе победителей дублями отметились Остон Мэттьюс (4', 58') и Митч Марнер (16', 42'), еще по одной шайбе забросили Конор Тимминс (6'), Калле Ярнкрок (16') и Давид Кампф (59'), отправивший шайбу уже в пустые ворота. У «Рейнджерс» дважды забил Блейк Уиллер (6', 38') и еще одним точным броском отметился Мика Зибанеджад (36').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал результативную передачу на Зибанеджада и достиг отметки в 700 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 15-м в истории лиги российским хоккеистом, кому удалось добиться этого достижения. На счету Панарина теперь 39 очков (16+23) и он делит третье место в списке лучших бомбардиров сезона.

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Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. На его счету 617 матчей, в которых он забросил 232 шайбы и сделал 468 передач.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 10, 13.12.2023, 3:00 Рейнджерс 3 Торонто 7

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел свой худший матч в этом сезоне, отразив 23 из 29 бросков по своим воротам. Россиянин повторил личный антирекорд в НХЛ, в третий раз в карьере пропустив шесть шайб в одном матче.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, впервые в этом сезоне набравший четыре очка. 26-летний американец забросил 20-ю и 21-ю шайбу в этом сезоне, опередив в списке лучших снайперов турнира нападающего «Тампы» Никиту Кучерова, на счету которого 19 голов.

«Рейнджерс» опустились на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, пропустив вперед «Бостон». Следующий матч «синерубашечники» проведут в субботу, 16 декабря, дома против «Анахайма».

Другие результаты дня

«Каролина» на выезде обыграла «Оттаву» (4:1). Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 из 32 бросков по своим воротам. В концовке матча 24-летний россиянин в акробатическом прыжке потащил буллит от капитана «Оттавы» Брэди Ткачака, отправив американца в борт. В итоге между игроками завязалась небольшая потасовка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6a1917a2f4710383&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240002" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв дома «Аризону» (4:2). Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей на пустые ворота.

«Детройт» на выезде обыграл «Сент-Луис» (6:4). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей, но закончил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3».

«Эдмонтон» дома одержал победу над «Чикаго» (4:1). Защитник «Чикаго» Никита Зайцев забросил шайбу в свои ворота при попытке прервать прострел нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.

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«Сиэтл» дома уверенно переиграл «Флориду» (4:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

«Ванкувер» дома победил «Тампу» (4:1). Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился заброшенной шайбой в большинстве. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 из 21 бросков по своим воротам.

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«Вегас» дома обыграл «Калгари» (5:4 ОТ). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился заброшенной шайбой. Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович записал на свой счет дубль. Его вторая шайба за минуту до конца матча перевела игру в овертайм.

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