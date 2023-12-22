Капризов принес победу «Миннесоте» во втором матче подряд
«Миннесота» дома обыграла «Монреаль» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Автором победной шайбы стал нападающий Кирилл Капризов, отметившийся точным броском за пять секунд до конца овертайма. Также на счету 26-летнего россиянина две результативные передачи. Он был признан третьей звездой матча.
Стоит отметить, что Капризов забивает в овертайме вторую игру подряд. В среду, 20 декабря, его бросок принес «дикарям» победу над лидером Восточной конференции «Бостоном» (4:3 ОТ). После того матча Капризов вышел на первое место в истории франшизы по числу заброшенных шайб в овертаймах. Теперь у него на счету восемь таких голов.
Всего на счету Капризова 31 матч и 30 (11+19) набранных очков.
«Миннесота» одержала пятую победу в шести последних матчах и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет дома в воскресенье, 24 декабря. Ее соперником вновь будет «Бостон».
Другие результаты дня:
«Баффало» дома разгромил «Торонто» (9:3). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 14 из 19 бросков по своим воротам и в середине матча был отправлен на скамейку запасных.
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Флориду» (4:1). Первой звездой матча был признан нападающий Павел Бучневич, отметившийся дублем (вторая шайба — в пустые ворота) и одной результативной передачей. Также заброшенной шайбой отметился еще один российских хоккеист «блюзменов» Алексей Торопченко.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Его одноклубник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, которая стала для него 901-й в НХЛ.
«Питтсбург» дома взял верх над «Каролиной» (2:1 Б). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Его одноклубник Андрей Свечников не смог реализовать бросок в послематчевой серии буллитов.
«Колорадо» дома одержал волевую победу над «Оттавой». Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оформил первый в карьере покер, при этом три шайбы из четырех он забил с передач Валерия Ничушкина. Вратарь «лавин» Александр Георгиев отразил 41 из 46 бросков по своим воротам и одержал свою 16-ю победу в сезоне.
Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко и защитник «сенаторов» Артем Зуб записали на свой счет по результативной передаче, организовав гол для своего одноклубника Дрейка Батерсона.
«Калгари» на выезде обыграл «Анахайм» (3:0). Результативную передачу на свой счет записал белорусский нападающий Егор Шарангович.