Капризов принес победу «Миннесоте» во втором матче подряд

Автором победной шайбы стал нападающий Кирилл Капризов, отметившийся точным броском за пять секунд до конца овертайма. Также на счету 26-летнего россиянина две результативные передачи. Он был признан третьей звездой матча.

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Стоит отметить, что Капризов забивает в овертайме вторую игру подряд. В среду, 20 декабря, его бросок принес «дикарям» победу над лидером Восточной конференции «Бостоном» (4:3 ОТ). После того матча Капризов вышел на первое место в истории франшизы по числу заброшенных шайб в овертаймах. Теперь у него на счету восемь таких голов.

Всего на счету Капризова 31 матч и 30 (11+19) набранных очков.

«Миннесота» одержала пятую победу в шести последних матчах и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет дома в воскресенье, 24 декабря. Ее соперником вновь будет «Бостон».

Другие результаты дня:

«Баффало» дома разгромил «Торонто» (9:3). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 14 из 19 бросков по своим воротам и в середине матча был отправлен на скамейку запасных.

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Флориду» (4:1). Первой звездой матча был признан нападающий Павел Бучневич, отметившийся дублем (вторая шайба — в пустые ворота) и одной результативной передачей. Также заброшенной шайбой отметился еще один российских хоккеист «блюзменов» Алексей Торопченко.

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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Его одноклубник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, которая стала для него 901-й в НХЛ.

«Питтсбург» дома взял верх над «Каролиной» (2:1 Б). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Его одноклубник Андрей Свечников не смог реализовать бросок в послематчевой серии буллитов.

«Колорадо» дома одержал волевую победу над «Оттавой». Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оформил первый в карьере покер, при этом три шайбы из четырех он забил с передач Валерия Ничушкина. Вратарь «лавин» Александр Георгиев отразил 41 из 46 бросков по своим воротам и одержал свою 16-ю победу в сезоне.

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Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко и защитник «сенаторов» Артем Зуб записали на свой счет по результативной передаче, организовав гол для своего одноклубника Дрейка Батерсона.

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