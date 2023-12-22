Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Аризона
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Калгари
03
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Оттава
64
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Ванкувер
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Монреаль
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Торонто
93
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вашингтон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Эдмонтон
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Каролина
Б
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Вегас
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Сент-Луис
14
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Аризона
25
06:00
Анахайм
Калгари
03
05:00
Колорадо
Оттава
64
04:00
Даллас
Ванкувер
ОТ
43
04:00
Миннесота
Монреаль
ОТ
43
03:00
Баффало
Торонто
93
03:00
Коламбус
Вашингтон
ОТ
23
03:00
Нью-Джерси
Эдмонтон
36
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Капризов принес победу «Миннесоте» во втором матче подряд

«Миннесота» дома обыграла «Монреаль» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Миннесота
Монреаль
Баффало
Торонто
Сент-Луис
Флорида
Колорадо
Оттава
Калгари
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Автором победной шайбы стал нападающий Кирилл Капризов, отметившийся точным броском за пять секунд до конца овертайма. Также на счету 26-летнего россиянина две результативные передачи. Он был признан третьей звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Капризов забивает в овертайме вторую игру подряд. В среду, 20 декабря, его бросок принес «дикарям» победу над лидером Восточной конференции «Бостоном» (4:3 ОТ). После того матча Капризов вышел на первое место в истории франшизы по числу заброшенных шайб в овертаймах. Теперь у него на счету восемь таких голов.

Всего на счету Капризова 31 матч и 30 (11+19) набранных очков.

«Миннесота» одержала пятую победу в шести последних матчах и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет дома в воскресенье, 24 декабря. Ее соперником вновь будет «Бостон».

Другие результаты дня:

«Баффало» дома разгромил «Торонто» (9:3). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 14 из 19 бросков по своим воротам и в середине матча был отправлен на скамейку запасных.

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Флориду» (4:1). Первой звездой матча был признан нападающий Павел Бучневич, отметившийся дублем (вторая шайба — в пустые ворота) и одной результативной передачей. Также заброшенной шайбой отметился еще один российских хоккеист «блюзменов» Алексей Торопченко.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков по своим воротам. Его одноклубник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, которая стала для него 901-й в НХЛ.

«Питтсбург» дома взял верх над «Каролиной» (2:1 Б). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Его одноклубник Андрей Свечников не смог реализовать бросок в послематчевой серии буллитов.

«Колорадо» дома одержал волевую победу над «Оттавой». Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон оформил первый в карьере покер, при этом три шайбы из четырех он забил с передач Валерия Ничушкина. Вратарь «лавин» Александр Георгиев отразил 41 из 46 бросков по своим воротам и одержал свою 16-ю победу в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко и защитник «сенаторов» Артем Зуб записали на свой счет по результативной передаче, организовав гол для своего одноклубника Дрейка Батерсона.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Калгари» на выезде обыграл «Анахайм» (3:0). Результативную передачу на свой счет записал белорусский нападающий Егор Шарангович.

Миннесота
4:3ОТ
2:0, 0:1, 1:2
Монреаль
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» объявил соперников на Кубке равноправия в Катаре
Навка считает, что надо выступить на ОИ в нейтральном статусе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь