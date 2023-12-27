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13:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Какой я тупой!» Гретцки рассказал, как отказался от акций «Ванкувера»

Легендарный канадец поделился историей из прошлого, когда он упустил возможность заработать гораздо больше, чем получал.

Эдмонтон
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Источник: AP 2023

Уэйн Гретцки рассказал, как отказался от 25% акций «Ванкувер Кэнакс» в 1980-е годы.

«Со мной связался Нельсон Скалбания, который собирался купить “Ванкувер Кэнакс”. Он позвонил в 7 утра после того, как я выиграл Кубок Стэнли в составе “Эдмонтон Ойлерз”, и предложил мне 25 процентов и 3 миллиона долларов в год. Тогда я был лучшим игроком НХЛ с доходом в 800 тысяч долларов в год. Я ответил ему: “Я люблю тебя — но мне это не подойдет!” Насколько же я был тупой?!» — приводит Sportskeeda.com слова Гретцки.

В последнем рейтинге самых дорогих клубов НХЛ от Forbes «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место с оценочной стоимостью в 1,32 миллиарда долларов.

Нельсон Скалбания — американский бизнесмен, бывший владелец клуба ВХА «Индианаполис Рэйсерс», подписавшего 17-летнего Гретцки. Также Скалбания владел клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», за который играл Гретцки.

Канадский нападающий в составе «Эдмонтона» пять раз побеждал в Кубке Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988 и 1990). Уэйну Гретцки принадлежит рекорд НХЛ по забитым голам — 894.

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