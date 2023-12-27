«Какой я тупой!» Гретцки рассказал, как отказался от акций «Ванкувера»

«Со мной связался Нельсон Скалбания, который собирался купить “Ванкувер Кэнакс”. Он позвонил в 7 утра после того, как я выиграл Кубок Стэнли в составе “Эдмонтон Ойлерз”, и предложил мне 25 процентов и 3 миллиона долларов в год. Тогда я был лучшим игроком НХЛ с доходом в 800 тысяч долларов в год. Я ответил ему: “Я люблю тебя — но мне это не подойдет!” Насколько же я был тупой?!» — приводит Sportskeeda.com слова Гретцки.