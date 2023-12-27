«Какой я тупой!» Гретцки рассказал, как отказался от акций «Ванкувера»
Легендарный канадец поделился историей из прошлого, когда он упустил возможность заработать гораздо больше, чем получал.
Легендарный канадец поделился историей из прошлого, когда он упустил возможность заработать гораздо больше, чем получал.
Уэйн Гретцки рассказал, как отказался от 25% акций «Ванкувер Кэнакс» в 1980-е годы.
«Со мной связался Нельсон Скалбания, который собирался купить “Ванкувер Кэнакс”. Он позвонил в 7 утра после того, как я выиграл Кубок Стэнли в составе “Эдмонтон Ойлерз”, и предложил мне 25 процентов и 3 миллиона долларов в год. Тогда я был лучшим игроком НХЛ с доходом в 800 тысяч долларов в год. Я ответил ему: “Я люблю тебя — но мне это не подойдет!” Насколько же я был тупой?!» — приводит Sportskeeda.com слова Гретцки.
В последнем рейтинге самых дорогих клубов НХЛ от Forbes «Ванкувер Кэнакс» занял 12-е место с оценочной стоимостью в 1,32 миллиарда долларов.
Нельсон Скалбания — американский бизнесмен, бывший владелец клуба ВХА «Индианаполис Рэйсерс», подписавшего 17-летнего Гретцки. Также Скалбания владел клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз», за который играл Гретцки.
Канадский нападающий в составе «Эдмонтона» пять раз побеждал в Кубке Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988 и 1990). Уэйну Гретцки принадлежит рекорд НХЛ по забитым голам — 894.