Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Детройт»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей. На первой минуте матча 26-летний россиянин помог отличиться одноклубнику Мэттью Болди, а в конце матча установил окончательный счет встречи, удачно подправив шайбу после дальнего броска защитника Дакоты Мермиса.

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 12, 28.12.2023, 4:00 Миннесота 6 Детройт 3

Капризов продлил свою серию с набранными очками до пяти матчей. На его счету 33 проведенных игры и 33 (13+20) набранных очка. Россиянин является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в этом сезоне.

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Уайлд» проведет в субботу, 30 декабря, на выезде против «Виннипега».

Другие результаты игрового дня

«Нью-Джерси» дома одержал победу над «Коламбусом» (4:3 ОТ). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отличился заброшенной шайбой в концовке встречи. Для 22-летнего россиянина это уже десятая шайба в этом сезоне.

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Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 12, 28.12.2023, 3:00 Нью-Джерси 4 Коламбус 3 ОТ

«Оттава» на выезде обыграла «Торонто» (4:2). Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко поучаствовал в двух решающих шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами в заключительном периоде.

«Каролина» на выезде обыграла «Нэшвилл» (5:2). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков 35 из 37 бросков по своим воротам. В третьем периоде на льду впервые в этом сезоне появился вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров, отразивший по своим воротам все шесть бросков.

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«Аризона» одержала волевую победу над «Колорадо» (5:4 ОТ), проигрывая по ходу матча 0:4. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.