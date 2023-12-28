Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить «Детройт»
«Миннесота» дома обыграла «Детройт» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и результативной передачей. На первой минуте матча 26-летний россиянин помог отличиться одноклубнику Мэттью Болди, а в конце матча установил окончательный счет встречи, удачно подправив шайбу после дальнего броска защитника Дакоты Мермиса.
Капризов продлил свою серию с набранными очками до пяти матчей. На его счету 33 проведенных игры и 33 (13+20) набранных очка. Россиянин является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в этом сезоне.
«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «Уайлд» проведет в субботу, 30 декабря, на выезде против «Виннипега».
«Нью-Джерси» дома одержал победу над «Коламбусом» (4:3 ОТ). Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отличился заброшенной шайбой в концовке встречи. Для 22-летнего россиянина это уже десятая шайба в этом сезоне.
«Оттава» на выезде обыграла «Торонто» (4:2). Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко поучаствовал в двух решающих шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами в заключительном периоде.
«Каролина» на выезде обыграла «Нэшвилл» (5:2). Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Вратарь «Каролины» Петр Кочетков 35 из 37 бросков по своим воротам. В третьем периоде на льду впервые в этом сезоне появился вратарь «Нэшвилла» Ярослав Аскаров, отразивший по своим воротам все шесть бросков.
«Аризона» одержала волевую победу над «Колорадо» (5:4 ОТ), проигрывая по ходу матча 0:4. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 из 27 бросков по своим воротам.
«Анахайм» дома обыграл «Вегас» (5:2). Защитник «Анахайма» Илья Любушкин отметился результативной передачей.