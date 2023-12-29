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09:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Хет-трик Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»

«Каролина» дома одержала победу над «Монреалем» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Главной звездой встречи стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся хет-триком. 23-летний россиянин на второй минуте открыл счет в матче, а на 54-й забил победную шайбу. За 19 секунд до финальной сирены нападающий отправил шайбу уже в пустые ворота «Монреаля».

«Мы постоянно говорим о том, что Андрей должен попадать в протокол, чтобы мы были той командой, которой являемся на самом деле. Он доминирующий игрок. Он делает и другие полезные вещи, конечно, но его сегодняшняя результативность сделала разницу», — сказал после матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

Это четвертый хет-трик в заокеанской карьере Свечникова. Первый он оформил в плей-офф НХЛ в сезоне-2019/20 в матче против «Рейнджерс» (4:1), два других были забиты в прошлом сезоне в матчах регулярного чемпионата против «Эдмонтона» (4:6, 7:2).

Напомним, что в межсезонье Свечников восстанавливался после операции на колене, из-за чего пропустил начало текущего сезона. Всего на счету Свечникова 21 матч и 19 (6+13) набранных очков. Любопытно, что в игре с «Монреалем» он забросил столько же шайб, сколько за 20 предыдущих игр.

Четыре очка в этой встрече набрал партнер Свечникова по звену, нападающий Себастьян Ахо. В прошлой игре с «Нэшвиллом» (5:2) финн также набрал четыре очка, благодаря чему смог установить уникальное достижение. Ахо стал первым игроком НХЛ в XXI веке, которому удалось набрать по четыре очка в двух матчах за два дня.

«Каролина» занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «ураганы» проведут в воскресенье, 31 декабря, на выезде против «Торонто».

Другие результаты дня:

«Филадельфия» на выезде обыграла «Ванкувер» (4:1). Защитник «Филадельфии» Егор Замула забил второй гол в этом сезоне, отметившись заброшенной шайбой в большинстве.

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«Вегас» на домашнем льду обыграл «Лос-Анджелес» (3:2). По одной результативной передаче на свой счет записали нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, защитник «Вегаса» Павел Дорофеев и защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков.

Каролина
5:3
2:2, 1:0, 2:1
Монреаль
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