Овечкин покатался по пустыне на верблюде в ОАЭ: видео

Александр Овечкин проводит отдых с семьей в ОАЭ. На видеоролике Александр и Анастасия вместе с сыновьями Сергеем и Ильёй катаются по пустыне на верблюдах.

В последнем перед паузой матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 ОТ) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба стала 831-й для Александра. Для 38-летнего российского капитана «столичных» эта встреча стала 1391-й за карьеру в НХЛ. По соответствующему показателю он сравнялся с легендарным канадцем Дагом Монсом, который занимает 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге.