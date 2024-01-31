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11:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин покатался по пустыне на верблюде в ОАЭ: видео

Cупруга российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Анастасия Шубская опубликовала видео в соцсетях.

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Александр Овечкин проводит отдых с семьей в ОАЭ. На видеоролике Александр и Анастасия вместе с сыновьями Сергеем и Ильёй катаются по пустыне на верблюдах.

В последнем перед паузой матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:5 ОТ) Овечкин отметился голом и результативной передачей. Заброшенная шайба стала 831-й для Александра. Для 38-летнего российского капитана «столичных» эта встреча стала 1391-й за карьеру в НХЛ. По соответствующему показателю он сравнялся с легендарным канадцем Дагом Монсом, который занимает 43-ю позицию в списке игроков с наибольшим количеством матчей в лиге.

Всего в 44 матчах нынешнего сезона на счету Александра 31 (9+22) очко при показателе полезности «-17».

 Овечкин покатался по пустыне на верблюде в ОАЭ: видео
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