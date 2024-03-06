В НХЛ забили удивительный гол с центра площадки: видео

В конце второго периода гости сравняли счет, забросив две шайбы за шесть секунд. Сначала ворота «Нэшвилла» дальним броском поразил нападающий Брендан Галлахер, а сразу после вбрасывания в центральном круге шайба оказалась у защитника «Монреаля» Дэвида Савара, который бросил ее по борту.