В НХЛ забили удивительный гол с центра площадки: видео
«Монреаль» на выезде обыграл «Нэшвилл» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нэшвилл
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«Монреаль» на выезде обыграл «Нэшвилл» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В конце второго периода гости сравняли счет, забросив две шайбы за шесть секунд. Сначала ворота «Нэшвилла» дальним броском поразил нападающий Брендан Галлахер, а сразу после вбрасывания в центральном круге шайба оказалась у защитника «Монреаля» Дэвида Савара, который бросил ее по борту.
Вратарь хозяев Юссе Сарос отправился за ней за ворота, но шайба, срикошетив от заградительного стекла, оказалась в сетке.
Благодаря этим двум шайбам «Монреаль» сумел вернуться игру и одержать итоговую победу в матче. Автором решающего гола на 17-й секунде овертайма стал лучший бомбардир команды Ник Сузуки.