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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

В НХЛ забили удивительный гол с центра площадки: видео

«Монреаль» на выезде обыграл «Нэшвилл» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нэшвилл
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В конце второго периода гости сравняли счет, забросив две шайбы за шесть секунд. Сначала ворота «Нэшвилла» дальним броском поразил нападающий Брендан Галлахер, а сразу после вбрасывания в центральном круге шайба оказалась у защитника «Монреаля» Дэвида Савара, который бросил ее по борту.

Вратарь хозяев Юссе Сарос отправился за ней за ворота, но шайба, срикошетив от заградительного стекла, оказалась в сетке.

Благодаря этим двум шайбам «Монреаль» сумел вернуться игру и одержать итоговую победу в матче. Автором решающего гола на 17-й секунде овертайма стал лучший бомбардир команды Ник Сузуки.

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3:4ОТ
1:0, 1:2, 1:1
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