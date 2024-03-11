Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Калгари»

Источник: Соцсети

Первой звездой матча был признан нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. На второй минуте второго периода 23-летний россиянин точным броском завершил контратаку своей команды. Ассистентами выступили финны Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен — первому Свечников ассистировал в первом периоде, второму — в третьем.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=b2112eec01d71bcf&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240726" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 43 сыгранных матчей в активе Свечникова 43 (16+27) набранных очков. Он стал вторым игроком команды после Ахо, кому удалось в этом сезоне выйти на среднюю результативность одно очко за матч.

«Мы просто не хотели останавливаться и играли в свою игру. Мы очень уверены в себе. Мы контролировали матч», — сказал Свечников после матча.

В составе «Каролины» дебютировал Евгений Кузнецов, вышедший во втором звене «ураганов» на позиции центрального нападающего. 31-летний россиянин, выменянный у «Вашингтона», провел на льду 16 минут 38 секунд, нанес один бросок по воротам, сделал один силовой прием и один перехват, а также выиграл 11 из 18 вбрасываний.

После матча главный тренер команды Род Бриндамор оригинально поздравил Кузнецова с дебютной игрой за «Каролину», вручив ему в раздевалке вантуз.

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«Я хочу вернуться к своей игре и просто делать передачи, обыгрывать, усердно работать и делать все эти правильные вещи. Очки придут. Я нахожусь в ситуации, когда победа значит для меня больше… Это то, на чем я зациклен. Это больше чем просто мои очки», — сказал Кузнецов после матча.

«Каролина» одержала третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Флориды» на восемь очков. Следующий матч «ураганы» проведут в среду, 13 марта, дома против «Рейнджерс».