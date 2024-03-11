Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Калгари»
«Каролина» дома одержала разгромную победу над «Калгари» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» дома одержала разгромную победу над «Калгари» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Первой звездой матча был признан нападающий «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. На второй минуте второго периода 23-летний россиянин точным броском завершил контратаку своей команды. Ассистентами выступили финны Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен — первому Свечников ассистировал в первом периоде, второму — в третьем.
После 43 сыгранных матчей в активе Свечникова 43 (16+27) набранных очков. Он стал вторым игроком команды после Ахо, кому удалось в этом сезоне выйти на среднюю результативность одно очко за матч.
«Мы просто не хотели останавливаться и играли в свою игру. Мы очень уверены в себе. Мы контролировали матч», — сказал Свечников после матча.
В составе «Каролины» дебютировал Евгений Кузнецов, вышедший во втором звене «ураганов» на позиции центрального нападающего. 31-летний россиянин, выменянный у «Вашингтона», провел на льду 16 минут 38 секунд, нанес один бросок по воротам, сделал один силовой прием и один перехват, а также выиграл 11 из 18 вбрасываний.
После матча главный тренер команды Род Бриндамор оригинально поздравил Кузнецова с дебютной игрой за «Каролину», вручив ему в раздевалке вантуз.
«Я хочу вернуться к своей игре и просто делать передачи, обыгрывать, усердно работать и делать все эти правильные вещи. Очки придут. Я нахожусь в ситуации, когда победа значит для меня больше… Это то, на чем я зациклен. Это больше чем просто мои очки», — сказал Кузнецов после матча.
«Каролина» одержала третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Флориды» на восемь очков. Следующий матч «ураганы» проведут в среду, 13 марта, дома против «Рейнджерс».
В другом матче игрового дня «Айлендерс» одержали шестую победу подряд, разгромив на выезде «Анахайм» (6:1). Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и одержал свою первую победу с декабря прошлого года.