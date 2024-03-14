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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над лидером Запада

«Колорадо» на выезде одержал волевую победу над «Ванкувером» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Колорадо
ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров в матче против своей бывшей команды оформил хет-трик Горди Хоу (гол, передача, драка). На третьей минуте матча 28-летний россиянин начал результативную атаку, которая завершилась точным броском Ильи Михеева. На 25-й минуте Задоров забросил сам, а затем сбросил краги и подрался с защитником «Колорадо» Джошем Мэнсоном.

После 40 сыгранных матчей в активе Задорова 10 (3+7) набранных очков.

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Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев прервал свою затяжную безголевую серию, которая насчитывала 34 матча. После 69 сыгранных матчей в его активе 27 (11+16) набранных очков.

«Ванкувер» не сумел удержать преимущество в три шайбы, полностью растеряв его к середине третьего периода. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а итоговый камбэк «Колорадо» на 30-й секунде овертайма завершил Валерий Ничушкин, забросивший победную шайбу визором.

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Для россиянина это третья игра после прохождения программы помощи игрокам НХЛ и он сумел отличиться в каждой из них. После 43 сыгранных матчей в активе россиянина 47 (25+22) набранных очков.

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон отметился в этой встрече голом и результативной передачей, благодаря чему увеличил свой отрыв от нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона до восьми очков. В активе канадца после 67 сыгранных матчей 115 (42+73) набранных очков.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 21 бросков по воротам и одержал 34-ю победу в этом сезоне, сравнявшись с лидером сезона по этому показателю вратарем «Ванкувера» Тэтчером Демко.

«Колорадо» во втором матче за два дня сумел обыграть лидера Западной конференции, благодаря чуму поднялся в турнирной таблице сразу на две позиции. Теперь «лавины» занимают вторую строчку на Западе, отставая от «Ванкувера» на три очка. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 17 марта, на выезде против «Эдмонтона».

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3:4ОТ
2:0, 1:1, 0:2
Колорадо
 Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над лидером Запада
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