Гол Ничушкина принес «Колорадо» победу над лидером Запада

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров в матче против своей бывшей команды оформил хет-трик Горди Хоу (гол, передача, драка). На третьей минуте матча 28-летний россиянин начал результативную атаку, которая завершилась точным броском Ильи Михеева. На 25-й минуте Задоров забросил сам, а затем сбросил краги и подрался с защитником «Колорадо» Джошем Мэнсоном.

После 40 сыгранных матчей в активе Задорова 10 (3+7) набранных очков.

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Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев прервал свою затяжную безголевую серию, которая насчитывала 34 матча. После 69 сыгранных матчей в его активе 27 (11+16) набранных очков.

«Ванкувер» не сумел удержать преимущество в три шайбы, полностью растеряв его к середине третьего периода. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, а итоговый камбэк «Колорадо» на 30-й секунде овертайма завершил Валерий Ничушкин, забросивший победную шайбу визором.

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Для россиянина это третья игра после прохождения программы помощи игрокам НХЛ и он сумел отличиться в каждой из них. После 43 сыгранных матчей в активе россиянина 47 (25+22) набранных очков.

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон отметился в этой встрече голом и результативной передачей, благодаря чему увеличил свой отрыв от нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона до восьми очков. В активе канадца после 67 сыгранных матчей 115 (42+73) набранных очков.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 21 бросков по воротам и одержал 34-ю победу в этом сезоне, сравнявшись с лидером сезона по этому показателю вратарем «Ванкувера» Тэтчером Демко.