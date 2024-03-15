Дебютный гол Кузнецова помог «Каролине» победить «Флориду»
«Каролина» дома обыграла лидера регулярного чемпионата НХЛ «Флориду» (4:0).
«Каролина» дома обыграла лидера регулярного чемпионата НХЛ «Флориду» (4:0).
Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Сет Джарвис (20'), Мартин Нечас (23'), Евгений Кузнецов (29') и Андрей Свечников (56').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.
В середине второго периода нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов пробил соотечественника броском из левого круга, отпраздновав свой первый гол за новую команду фирменной «птичкой». Он был признан первой звездой матча.
«Я понимаю, почему я здесь, и для чего эта команда меня выменяла. От нас ждут лидерства, и, следовательно, очков и голов, которые помогут команде. Я чувствовал, что сегодня именно тот день, когда мы должны заявить о себе. Я провёл три матча без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — сказал Кузнецов после матча.
Для Кузнецова это была четвертая игра за «Каролину» после обмена из «Вашингтона». Всего в активе 31-летнего россиянина 47 сыгранных матчей, в которых он набрал 18 (7+11) очков.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в пустые ворота. 23-летний россиянин бросил из своей зоны с разворота и с отскоком от борта. Это уже третья шайба нападающего в пустые ворота в этом месяце.
После 45 сыгранных матчей в активе Свечникова 44 (17+27) набранных очка.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в шайбе Нечаса и отметился результативной передачей. Для 32-летнего россиянина это первое результативное действие за 11 последних игр. Всего в активе Орлова после 66 сыгранных матчей 19 (3+16) набранных очков.
«Каролина» одержала шестую победу в восьми последних матчах. «Ураганы» занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от лидирующей «Флориды» на восемь очков. Следующий матч команда проведет в субботу, 17 марта, на выезде против «Торонто».