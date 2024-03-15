Дебютный гол Кузнецова помог «Каролине» победить «Флориду»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Сет Джарвис (20'), Мартин Нечас (23'), Евгений Кузнецов (29') и Андрей Свечников (56').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

В середине второго периода нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов пробил соотечественника броском из левого круга, отпраздновав свой первый гол за новую команду фирменной «птичкой». Он был признан первой звездой матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=edd15836dc5e9ab5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240781" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я понимаю, почему я здесь, и для чего эта команда меня выменяла. От нас ждут лидерства, и, следовательно, очков и голов, которые помогут команде. Я чувствовал, что сегодня именно тот день, когда мы должны заявить о себе. Я провёл три матча без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — сказал Кузнецов после матча.

Для Кузнецова это была четвертая игра за «Каролину» после обмена из «Вашингтона». Всего в активе 31-летнего россиянина 47 сыгранных матчей, в которых он набрал 18 (7+11) очков.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в пустые ворота. 23-летний россиянин бросил из своей зоны с разворота и с отскоком от борта. Это уже третья шайба нападающего в пустые ворота в этом месяце.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7ae0519e5ec04b8c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240782" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 45 сыгранных матчей в активе Свечникова 44 (17+27) набранных очка.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в шайбе Нечаса и отметился результативной передачей. Для 32-летнего россиянина это первое результативное действие за 11 последних игр. Всего в активе Орлова после 66 сыгранных матчей 19 (3+16) набранных очков.