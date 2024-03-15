Кучеров набрал пять очков в победной игре против «Рейнджерс»

В составе хозяев хет-триком отметился Брэйден Пойнт (33', 44', 55'), еще по одной шайбе забросили Энтони Дюклер (39'), Стивен Стэмкос (53') и Никита Кучеров (57'). У гостей забивали Артемий Панарин (14'), Брэйден Шнайдер (17') и Джек Рословик (42').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Трижды россиянин ассистировал Пойнту и еще одну передачу оформил на Дюклера. В концовке матча 30-летний нападающий забросил в пустые ворота «Рейнджерс».

Кучеров продлил результативную серию до девяти матчей, набрав на этом отрезке 18 (3+15) очков. Ээто шестой матч в карьере нападающего с пятью набранными очками. Несмотря на сверхрезультативную игру, Кучеров был признан второй звездой матча — его партнер по команде Брэйден Пойнт набрал шесть очков и повторил рекорд «Тампы» по количеству набранных очков за один матч.

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Всего в нынешнем сезоне на счету Кучерова 112 (39+73) очков в 65 матчах. Россиянин сократил отставание от лидера бомбардирской гонки Натана Маккиннона из «Колорадо» до трех очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам. Его визави Игорь Шестеркин отразил 22 из 27 бросков и в седьмой раз в сезоне пропустил пять или более шайб за игру. Две предыдущих матча 28-летний россиянин отыграл на ноль.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил 36-ю шайбу в сезоне и прервал пятиматчевую серию без голов.

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После 66 сыгранных матчей в его активе 88 (36+52) набранных очков. 32-летний россиянин опустился на шестую строчку в списке лучших бомбардиров сезона, пропустив вперед нападающего «Колорадо» Микко Рантанена.