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10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров с пятью очками не попал в тройку звезд дня в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не вошел в тройку лучших хоккеистов игрового дня в НХЛ.

Тампа-Бэй
Рейнджерс
Каролина
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В домашнем матче против «Рейнджерс» (6:3) 30-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Он шестой раз в карьере набрал пять очков в матче НХЛ.

Первой звездой дня был признан нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт. 28-летний канадец оформил хет-трик и сделал три результативные передачи. Все три шайбы были заброшены с передач Кучерова.

Поинт повторил исторический рекорд «Тампы» по количеству набранных очков за один матч (6), который в ноябре 1992 года установил защитник Даг Кроссман. В ноябре 2023 года это достижение также повторил Кучеров.

Второй звездой дня стал 18-летний нападающий «Баффало» Зак Бенсон, оформивший дубль в домашнем матче с «Айлендерс» (4:0).

Третьей звездой дня стал вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, оформивший в матче с «Флоридой» (4:0) первый шатаут в этом сезоне.

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