Кучеров с пятью очками не попал в тройку звезд дня в НХЛ

В домашнем матче против «Рейнджерс» (6:3) 30-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Он шестой раз в карьере набрал пять очков в матче НХЛ.

Первой звездой дня был признан нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт. 28-летний канадец оформил хет-трик и сделал три результативные передачи. Все три шайбы были заброшены с передач Кучерова.

Поинт повторил исторический рекорд «Тампы» по количеству набранных очков за один матч (6), который в ноябре 1992 года установил защитник Даг Кроссман. В ноябре 2023 года это достижение также повторил Кучеров.

Второй звездой дня стал 18-летний нападающий «Баффало» Зак Бенсон, оформивший дубль в домашнем матче с «Айлендерс» (4:0).