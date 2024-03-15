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08:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин стал четвертым россиянином, набравшим 50 очков в сезоне НХЛ

«Питтсбург» дома обыграл «Сан-Хосе» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2023
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 23, 15.03.2024, 2:00

Питтсбург6Сан-Хосе3

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ноэль Аччари (11'), Джефф Картер (25'), Евгений Малкин (32'), Джон Людвиг (42'), Рикард Раккель (45') и Брайан Раст (59'). У гостей отличились Фабиан Зеттерлунд (15'), Марк-Эдуар Власик (20') и Клим Костин (39').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 490-ю шайбу в НХЛ. В середине второго периода 37-летний россиянин с одноклубником Дрю О'Коннором организовал быструю контратаку и после его броска результативно сыграл на отскоке.

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В активе Малкина после 65 сыгранных матчей 50 (19+31) набранных очков. Он стал вторым игроком «Питтсбурга» и четвертым россиянином, которому в этом сезоне покорилась отметка 50 очков.

Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин забил дебютную шайбу за новую команду после обмена из «Детройта». Также 24-летний россиянин поучаствовал в шайбе Власика и отметился результативной передачей. Всего в активе Костина 36 сыгранных матчей и 7 (4+3) набранных очков.

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«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений. «Пингвины» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на пять очков. Следующий матч команда проведет в субботу, 16 марта, дома против «Рейнджерс».

Другие результаты игрового дня

«Баффало» дома обыграл «Айлендерс» (4:0). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

«Оттава» на выезде оказалась сильнее «Коламбуса» (3:2 Б). Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко не сумел реализовать последний послематчевый буллит своей команды.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 23, 15.03.2024, 3:00

Миннесота2Анахайм0

«Торонто» на выезде переиграл «Филадельфию» (6:2). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и записал в свой актив результативную передачу. Защитник «Торонто» Илья Любушкин также отметился в этой встрече результативной передачей.

«Миннесота» дома обыграла «Анахайм» (2:0). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 34-ю шайбу в этом сезоне и был признан первой звездой матча. За «дикарей» дебютировал 21-летний нападающий Марат Хуснутдинов, который две недели назад расторг контракт с клубом КХЛ «Сочи».

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«Вашингтон» на выезде победил «Сиэтл» (2:1). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков. 38-летний россиянин провел 1409-й матч за карьеру в НХЛ и вышел на 39-е место в истории лиги, сравнявшись с легендарным Полом Коффи.

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