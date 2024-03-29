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19:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Иван Федотов прокомментировал свой переход в клуб НХЛ

29 марта «Филадельфия» объявила о переходе экс-вратаря ЦСКА.

Филадельфия
ЦСКАНХЛ: таблица и календарь
Источник: Официальный сайт "Филадельфии"

28 марта ЦСКА официально сообщил о расторжении контракта с 27-летним голкипером. На следующий день клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» в соцсетях объявил о о переходе россиянина в команду.

«Прошло очень много времени, но я наконец-то здесь. Наконец-то вместе с “Филадельфией Флайерз”, я очень взволнован, но счастлив быть здесь. Эти два года были действительно трудными для меня. Но теперь я здесь и хочу помочь команде выйти в плей-офф», — сказал Федотов на пресс-конференции.

«Ритм игры в НХЛ намного быстрее, и это мне нравится. Здесь много классных игроков. Но и в КХЛ много крутых хоккеистов, которые могут играть здесь. Что касается моих соотечественников, то выделю Илью Сорокина, Сергея Бобровского», — добавил вратарь.

Также на пресс-конференции по поводу перехода в «Филадельфию» Иван Федотов примерил игровой свитер с 82-м игровым номером, под которым россиянин будет выступать в следующем сезоне.

В 2022 году серебряный призер Олимпиады в Пекине в составе сборной России после завоевания Кубка Гагарина с армейцами подписал контракт с клубом «Филадельфией Флайерз», который выбрал его на драфте НХЛ 2015 года под 188-м номером, но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с ЦСКА.

В августе 2023 года Международная федерация хоккея встала на сторону «Филадельфии» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24. ИИХФ наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

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