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03:00
Нэшвилл
Бостон
03
02:30
Айлендерс
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21
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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Питтсбург
Нью-Джерси
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БостонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В выездной встрече против «Нью‑Джерси» (6:3) 37-летний россиянин оформил дубль, отдал голевую передачу и закончил матч с лучшим в сезоне коэффициентом полезности — «+4».

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой дня был признан нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в домашней игре с «Ванкувером» (6:3).

Третьей звездой дня стал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, который отразил 31 бросок по своим воротам в выездном матче с «Нэшвиллом» (3:0) и оформил второй шатаут в этом сезоне.

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Нью-Джерси
3:6
1:1, 2:0, 0:5
Питтсбург
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