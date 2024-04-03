Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

В выездной встрече против «Нью‑Джерси» (6:3) 37-летний россиянин оформил дубль, отдал голевую передачу и закончил матч с лучшим в сезоне коэффициентом полезности — «+4».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c84e8e35a0c20857&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240994" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой дня был признан нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в домашней игре с «Ванкувером» (6:3).