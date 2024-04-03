Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В выездной встрече против «Нью‑Джерси» (6:3) 37-летний россиянин оформил дубль, отдал голевую передачу и закончил матч с лучшим в сезоне коэффициентом полезности — «+4».
Второй звездой дня был признан нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо, отметившийся заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в домашней игре с «Ванкувером» (6:3).
Третьей звездой дня стал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, который отразил 31 бросок по своим воротам в выездном матче с «Нэшвиллом» (3:0) и оформил второй шатаут в этом сезоне.