Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Нью-Джерси»

У гостей дублями отметились Сидни Кросби (47', 58') и Евгений Малкин (48', 57'), еще по одной шайбе забросили Эрик Карлссон (8') и Рикард Ракелль (57'). У хозяев забивали Тимо Майер (20'), Кертис Лазар (30') и Йеспер Братт (38').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой встречи. На счету 38-летнего нападающего две шайбы и голевая передача. Все три результативных действия были сделаны в третьем периоде и помогли «Питтсбургу» добыть волевую победу. Малкин закончил матч с лучшим показателем полезности в сезоне — «+4».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c84e8e35a0c20857&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240994" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде россиянин отметился грубыми силовым приемом против 20-летнего словацкого защитника Шимона Немеца, за что получил двухминутное удаление.

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После 75 сыгранных матчей на счету Малкина 59 (23+36) набранных очков.