Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Нью-Джерси»
«Питтсбург» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У гостей дублями отметились Сидни Кросби (47', 58') и Евгений Малкин (48', 57'), еще по одной шайбе забросили Эрик Карлссон (8') и Рикард Ракелль (57'). У хозяев забивали Тимо Майер (20'), Кертис Лазар (30') и Йеспер Братт (38').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой встречи. На счету 38-летнего нападающего две шайбы и голевая передача. Все три результативных действия были сделаны в третьем периоде и помогли «Питтсбургу» добыть волевую победу. Малкин закончил матч с лучшим показателем полезности в сезоне — «+4».
В третьем периоде россиянин отметился грубыми силовым приемом против 20-летнего словацкого защитника Шимона Немеца, за что получил двухминутное удаление.
После 75 сыгранных матчей на счету Малкина 59 (23+36) набранных очков.
«Питтсбург» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и вернулся в борьбу за место в плей-офф. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на три очка. Следующий матч «пингвины» проведут в пятницу, 5 апреля, на выезде против «Вашингтона».