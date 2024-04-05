Иван Федотов заявил, что постарается забить гол в НХЛ

«Федотов сказал после тренировки, что “обязательно” постарается забить гол во время игры, когда его спросили о мощном броске», — написала журналистка The Hockey News Сиобхан Нолан.

29 марта «Филадельфия» объявила о переходе Ивана Федотова. Накануне 27-летний вратарь расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.

Федотов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. После успешного сезона-2021/22, в котором он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине со сборной России, вратарь подписал с «Филадельфией» однолетний контракт.

30 июня 2022 года контракт вратаря с ЦСКА истек. На следующий день хоккеиста задержали и принудительно отправили в военкомат. Хоккеист отправился на прохождение срочной службы в армии, а после возвращения в обход правил IIHF подписал с ЦСКА новый контракт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=01fb03a3c4908f36&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240974" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.