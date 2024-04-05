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03:00
Нэшвилл
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09:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Иван Федотов заявил, что постарается забить гол в НХЛ

Голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов заявил, что постарается забросить шайбу в НХЛ.

ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Федотов сказал после тренировки, что “обязательно” постарается забить гол во время игры, когда его спросили о мощном броске», — написала журналистка The Hockey News Сиобхан Нолан.

29 марта «Филадельфия» объявила о переходе Ивана Федотова. Накануне 27-летний вратарь расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.

Федотов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2015 под общим 188-м номером. После успешного сезона-2021/22, в котором он выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и завоевал серебряную олимпийскую медаль на Играх в Пекине со сборной России, вратарь подписал с «Филадельфией» однолетний контракт.

30 июня 2022 года контракт вратаря с ЦСКА истек. На следующий день хоккеиста задержали и принудительно отправили в военкомат. Хоккеист отправился на прохождение срочной службы в армии, а после возвращения в обход правил IIHF подписал с ЦСКА новый контракт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Федотов дебютировал за «Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ). Россиянин появился на льду во втором периоде. Он сменил шведа Самуэля Эрссона, который пропустил две шайбы за 18 секунд и отразил за период всего четыре броска.

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Филадельфия
3:4ОТ
1:2, 1:1, 1:0
Айлендерс
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