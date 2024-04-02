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02:00
Коламбус
Колорадо
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02:00
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10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол и две передачи Тарасенко не спасли «Флориду» от поражения

«Торонто» дома обыграл «Флориду» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2023

У хозяев дублем отметился Остон Мэттьюс (15', 60'), еще по голу забили Николас Робертсон (14'), Тайлер Бертуцци (22'), Давид Кемпф (29') и Мэтт Нис (35'). У гостей забивали Брэндон Монтур (21'), Владимир Тарасенко (43'), Сэм Райнхарт (52') и Сэм Беннетт (59').

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко солировал в третьем периоде. Сначала 32-летний россиянин удачно подправил дальний бросок Нико Микколы, а затем отдал две голевые передачи на Сэма Райнхарта и Сэма Беннетта. Он был признан третьей звездой матча.

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После 69 сыгранных матчей на счету Тарасенко 50 (22+28) набранных очков. Он стал восьмым россиянином в этом сезоне, кому покорился 50-очковый рубеж.

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 26 из 30 бросков по своим воротам и одержал 21-ю победу в этом сезоне. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен перед заключительным периодом после пяти пропущенных шайб, отразив к тому моменту всего 11 бросков. Это худшее выступление 35-летнего голкипера в этом сезоне.

«Флорида» проиграла семь из девяти последних матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пантеры» проведут в среду, 3 апреля, на выезде против «Монреаля».

Другие результаты игрового дня:

«Коламбус» дома обыграл «Колорадо» (4:1). Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 45 из 46 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Его одноклубники Дмитрий Воронков и Иван Проворов также записали себе в актив по результативной передаче.

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«Айлендерс» на выезде победили «Филадельфию» (4:3 ОТ). Защитник «Айлендерс» Александр Романов отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 33 бросков по своим воротам. Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов в дебютном матче НХЛ отразил 19 бросков из 21.

«Детройт» на выезде одолел «Тампу» (4:2). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31.

«Виннипег» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелесом» (4:3). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

«Сиэтл» на выезде победил «Сан-Хосе» (4:2). Нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин отметился заброшенной шайбой.

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