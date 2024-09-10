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Вдова погибшего в ДТП Годро сообщила о беременности

Вдова погибшего хоккеиста «Коламбуса» Джонни Годро Мередит на похоронах рассказала о своей беременности третьим ребенком.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пара воспитывала дочь Ноа и сына Джонни.

«Менее чем за три года совместной жизни мы создали семью из пяти человек. Это даже кажется невозможным, но я рассматриваю это как величайшее благословение. Как мне повезло, что я мать троих детей Джона, и наш последний ребенок — настоящее благословение и такой особенный, несмотря на эти сложные обстоятельства», — приводит слова Мередит DailyMail.

Напомним, 30 августа стало известно, что Джонни Годро и его брат Мэттью попали в смертельное ДТП во время езды на велосипеде недалеко от своего дома в штате Нью-Джерси. Согласно информации, предоставленной полицией штата, 31-летний хоккеист и его 29-летний брат Мэттью были сбиты на сельской дороге пьяным водителем.

Годро был одним из самых талантливых американских хоккеистов современности. Он был выбран «Калгари» под 104-м номером на драфте НХЛ 2011 года и выступал за канадский клуб на протяжении восьми сезонов. Летом 2022 года нападающий подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на общую сумму $68,25 млн.

Джонни Годро провел в НХЛ 763 матча, в которых набрал 743 (243+500) очка. Он семь раз участвовал в матчах звезд НХЛ, а в 2017 году стал обладателем награды «Леди Бинг Трофи», которую присуждают игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.