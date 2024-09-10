Вдова погибшего в ДТП Годро сообщила о беременности

«Менее чем за три года совместной жизни мы создали семью из пяти человек. Это даже кажется невозможным, но я рассматриваю это как величайшее благословение. Как мне повезло, что я мать троих детей Джона, и наш последний ребенок — настоящее благословение и такой особенный, несмотря на эти сложные обстоятельства», — приводит слова Мередит DailyMail.