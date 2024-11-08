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35 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» обыграть «Питтсбург»

«Каролина» дома обыграла «Питтсбург» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024
Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 6, 8.11.2024, 3:00
Каролина
5
Питтсбург
1

У «Каролины» дублем отметился Джек Рословик (9', 30'), еще по одной шайбе забросили Джордан Мартинук (1'), Джейкоб Слэвин (34') и Эрик Робинсон (43'). У «Питтсбурга» единственный результативный бросок на счету Блейка Лизотта (46').

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей и продлил личную результативную серию до семи матчей. На счету 24-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 13 (5+8) набранных очков.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 6, 8.11.2024, 3:00
Бостон
4
Калгари
3

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов также отметился результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.

«Каролина» одержала восьмую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице. В воскресенье, 10 ноября, «ураганы» на выезде сыграют с «Колорадо».

Другие результаты игрового дня

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 6, 8.11.2024, 3:00
Флорида
6
Нэшвилл
2

«Бостон» дома обыграл «Калгари» (4:3 ОТ). Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович в третьем периоде реализовал большинство.

«Флорида» дома обыграла «Нэшвилл» (6:2). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам и одержал седьмую победу в этом сезоне.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 6, 8.11.2024, 3:00
Оттава
2
Айлендерс
4

«Айлендерс» на выезде победили «Оттаву» (4:2). Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам и одержал вторую победу в этом сезоне.

«Даллас» дома обыграл «Чикаго» (3:1). Защитник «Далласа» Илья Любушкин отметился результативной передачей.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 6, 8.11.2024, 4:00
Даллас
3
Чикаго
1

«Юта» на выезде победила «Сент-Луис» (4:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Защитник «Юты» Михаил Сергачев оформил одну результативную передачу.

«Виннипег» дома обыграл «Колорадо» (1:0). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

«Миннесота» на выезде победила «Сан-Хосе» (5:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет три результативных передачи.

Сент-Луис
2:4
1:1, 0:1, 1:2
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
8.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 17528 зрителей
Главные тренеры
Дрю Баннистер
Андре Туриньи
Вратари
Жоэль Хофер
(Жоэль Хофер)
Коннор Ингрэм
1-й период
00:18
Майкл Кессельринг
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
02:55
Захари Болдюк
12:21
Клэйтон Келлер
13:55
Командный штраф
18:41
Колтон Парэйко
(Павел Бучневич, Джейк Нейберс)
2-й период
20:29
Пьер-Оливье Жозеф
20:29
Пьер-Оливье Жозеф
20:29
Пьер-Оливье Жозеф
20:29
Маверик Ламуро
20:29
Маверик Ламуро
20:29
Маверик Ламуро
38:09
Матиас Маччелли
(Дилан Гюнтер, Логан Кули)
3-й период
40:45
Алексей Торопченко
53:29
Джордан Кайру
(Павел Бучневич)
56:39
Дилан Гюнтер
59:56
Джек Макбэйн
(Михаил Сергачев, Барретт Хэйтон)
Лучшие игроки матча
Статистика
21
Штрафное время
24
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Питтсбург
Бостон
Калгари
Флорида
Нэшвилл
Айлендерс
Оттава
Даллас
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь