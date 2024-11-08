35 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» обыграть «Питтсбург»

У «Каролины» дублем отметился Джек Рословик (9', 30'), еще по одной шайбе забросили Джордан Мартинук (1'), Джейкоб Слэвин (34') и Эрик Робинсон (43'). У «Питтсбурга» единственный результативный бросок на счету Блейка Лизотта (46').