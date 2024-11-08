35 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» обыграть «Питтсбург»

У «Каролины» дублем отметился Джек Рословик (9', 30'), еще по одной шайбе забросили Джордан Мартинук (1'), Джейкоб Слэвин (34') и Эрик Робинсон (43'). У «Питтсбурга» единственный результативный бросок на счету Блейка Лизотта (46').
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 35 из 36 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей и продлил личную результативную серию до семи матчей. На счету 24-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 13 (5+8) набранных очков.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов также отметился результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.
«Каролина» одержала восьмую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице. В воскресенье, 10 ноября, «ураганы» на выезде сыграют с «Колорадо».
Другие результаты игрового дня
«Бостон» дома обыграл «Калгари» (4:3 ОТ). Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович в третьем периоде реализовал большинство.
«Флорида» дома обыграла «Нэшвилл» (6:2). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам и одержал седьмую победу в этом сезоне.
«Айлендерс» на выезде победили «Оттаву» (4:2). Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 из 30 бросков по своим воротам и одержал вторую победу в этом сезоне.
«Даллас» дома обыграл «Чикаго» (3:1). Защитник «Далласа» Илья Любушкин отметился результативной передачей.
«Юта» на выезде победила «Сент-Луис» (4:2). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Защитник «Юты» Михаил Сергачев оформил одну результативную передачу.
«Виннипег» дома обыграл «Колорадо» (1:0). Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
«Миннесота» на выезде победила «Сан-Хосе» (5:2). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов записал на свой счет три результативных передачи.