Ассистентский хет-трик Коваленко принес победу «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев, обменянный из «Колорадо» вместе с Коваленко, провел дебютную игру за новую команду. 28-летний россиянин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.