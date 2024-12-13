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Ассистентский хет-трик Коваленко принес победу «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Сент-Луис» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

У гостей дублем отметился Маклин Селебрини (26', 40'), еще по одной шайбе забросили Тайлер Тоффоли (2') и Джейк Уолман (47'). У хозяев отличились Джейк Нейборс (11'), Брэйден Шенн (46') и Джордан Кайру (48').

Нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко отметился тремя результативными передачами и выдал свой самый результативный матч в НХЛ. 25-летний россиянин проводил свою вторую игру после обмена из «Колорадо». После 30 сыгранных матчей на счету Коваленко 11 (4+7) набранных очков.

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев, обменянный из «Колорадо» вместе с Коваленко, провел дебютную игру за новую команду. 28-летний россиянин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 28 сыгранных матчей на его счету 19 (7+12) набранных очков.

«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 15 декабря, «акулы» дома сыграют с «Ютой».

«Сент-Луис» располагается на 12-м месте на Западе. В тот же день «блюзмены» на выезде сыграют с «Далласом».

Сент-Луис
3:4
1:1, 0:2, 2:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Райан Варсофски
Вратари
Джордан Биннингтон
Александр Георгиев
1-й период
01:21
Тайлер Тоффоли
(Маклин Селебрини, Николай Коваленко)
04:00
Натан Уокер
04:00
Тай Делландреа
10:26
Джейк Нейберс
(Райан Сутер, Колтон Парэйко)
16:40
Джейк Нейберс
19:26
Тай Делландреа
2-й период
25:43
Маклин Селебрини
(Николай Коваленко, Тимоти Лильегрен)
31:33
Ян Рутта
38:05
Дилан Холлоуэй
38:05
Дилан Холлоуэй
38:05
Клим Костин
39:53
Маклин Селебрини
(Микаэль Гранлунд, Джейк Уолман)
3-й период
45:34
Брэйден Шенн
(Захари Болдюк, Джейк Нейберс)
46:01
Джейк Уолман
(Николай Коваленко, Нико Штурм)
47:57
Джордан Кайру
(Павел Бучневич, Роберт Томас)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
11
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сент-Луис
Сан-Хосе