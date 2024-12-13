Ассистентский хет-трик Коваленко принес победу «Сан-Хосе»

У гостей дублем отметился Маклин Селебрини (26', 40'), еще по одной шайбе забросили Тайлер Тоффоли (2') и Джейк Уолман (47'). У хозяев отличились Джейк Нейборс (11'), Брэйден Шенн (46') и Джордан Кайру (48').
Нападающий «Сан-Хосе» Николай Коваленко отметился тремя результативными передачами и выдал свой самый результативный матч в НХЛ. 25-летний россиянин проводил свою вторую игру после обмена из «Колорадо». После 30 сыгранных матчей на счету Коваленко 11 (4+7) набранных очков.
Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев, обменянный из «Колорадо» вместе с Коваленко, провел дебютную игру за новую команду. 28-летний россиянин отразил 17 из 20 бросков по своим воротам и одержал девятую победу в этом сезоне.
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. После 28 сыгранных матчей на его счету 19 (7+12) набранных очков.
«Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 15 декабря, «акулы» дома сыграют с «Ютой».
«Сент-Луис» располагается на 12-м месте на Западе. В тот же день «блюзмены» на выезде сыграют с «Далласом».