Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Детройт»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кейл Макар (7'), Валерий Ничушкин (13'), Девон Тэйвз (25'), Натан Маккиннон (49') и Логан О'Коннор (58'). У гостей отличились Джей Ти Комфер (6') и Остин Уотсон (57').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил 19-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою результативную серию до шести матчей. На счету 30-летнего россиянина после 34 сыгранных матчей 30 (19+11) набранных очков.
Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина после 69 сыгранных матчей 29 (9+20) набранных очков.
«Колорадо» выиграл 11 из 13 последних матчей и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 28 марта, «лавины» дома сыграют с «Лос-Анджелесом».
«Детройт» занимает 12-е место в турнирной таблице Востока. В этот же день «крылья» дома сыграют с «Оттавой».
Другие результаты игрового дня
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Каролину» (3:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 13 из 16 бросков по своим воротам.
«Торонто» дома разгромил «Филадельфию» (7:2). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей.
«Калгари» дома победил «Сиэтл» (4:3 ОТ). Защитник «Калгари» Даниил Мироманов отметился результативной передачей.
«Лос-Анджелес» дома обыграл «Рейнджерс» (3:1). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.