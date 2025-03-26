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Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Детройт»

«Колорадо» дома обыграл «Детройт» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кейл Макар (7'), Валерий Ничушкин (13'), Девон Тэйвз (25'), Натан Маккиннон (49') и Логан О'Коннор (58'). У гостей отличились Джей Ти Комфер (6') и Остин Уотсон (57').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил 19-ю шайбу в этом сезоне и продлил свою результативную серию до шести матчей. На счету 30-летнего россиянина после 34 сыгранных матчей 30 (19+11) набранных очков.

Нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 33-летнего россиянина после 69 сыгранных матчей 29 (9+20) набранных очков.

«Колорадо» выиграл 11 из 13 последних матчей и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 28 марта, «лавины» дома сыграют с «Лос-Анджелесом».

«Детройт» занимает 12-е место в турнирной таблице Востока. В этот же день «крылья» дома сыграют с «Оттавой».

Другие результаты игрового дня

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Каролину» (3:1). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 13 из 16 бросков по своим воротам.

«Торонто» дома разгромил «Филадельфию» (7:2). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей.

«Калгари» дома победил «Сиэтл» (4:3 ОТ). Защитник «Калгари» Даниил Мироманов отметился результативной передачей.

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Рейнджерс» (3:1). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

Колорадо
5:2
2:1, 1:0, 2:1
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
26.03.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena
Главные тренеры
Джаред Беднар
Тодд Маклеллан
Вратари
Маккензи Блэквуд
Алекс Лайон
(Алекс Лайон)
1-й период
04:20
Сэм Малински
06:00
Джей Ти Комфер
(Майкл Расмуссен, Владимир Тарасенко)
06:44
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
12:52
Валерий Ничушкин
(Джонатан Друэн, Нэйтан Маккиннон)
2-й период
23:06
Крэйг Смит
24:39
Девон Тэйвз
(Брок Нельсон, Мартин Нечас)
26:31
Нэйтан Маккиннон
3-й период
46:41
Мориц Зайдер
48:34
Нэйтан Маккиннон
(Джонатан Друэн, Мартин Нечас)
56:53
Остин Уотсон
(Симон Эдвинссон, Джей Ти Комфер)
57:56
Логан О`Коннор
(Девон Тэйвз)
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит