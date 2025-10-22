Евгений Малкин набрал 10-е очко в текущем сезоне НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, продлив свою результативную серию до четырех матчей. Всего на счету 39-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей 10 (2+8) очков. Он является самым результативным российским хоккеистом в этом сезоне вместе с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым.