Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.21
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Евгений Малкин набрал 10-е очко в текущем сезоне НХЛ

«Питтсбург» дома разгромил «Ванкувер» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ric Tapia/Getty Images

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Дьюар (12'), Томми Новак (35'), Сидни Кросби (37'), Энтони Манта (38') и Джастин Бразо (46'). У гостей единственный результативный бросок на счету Конора Гарланда (2').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, продлив свою результативную серию до четырех матчей. Всего на счету 39-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей 10 (2+8) очков. Он является самым результативным российским хоккеистом в этом сезоне вместе с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым.

«Питтсбург» одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 24 октября, «пингвины» на выезде сыграют против «Флориды».

Другие результаты игрового дня:

«Айлендерс» дома обыграл «Сан-Хосе» (4:3). Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов поучаствовал в третьем голе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 из 27 бросков.

«Нью-Джерси» на выезде победил «Торонто» (5:2). Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поучаствовал в третьем голе своей команды и отметился результативной передачей.

«Флорида» на выезде обыграла «Бостон» (4:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.

«Анахайм» на выезде одержал победу над «Нэшвиллом» (5:2). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в первом голе своей команды и отметился результативной передачей.

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сент-Луис» (2:1 ОТ). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко поучаствовал в победном голе своей команды в овертайме и отметился результативной передачей.