Евгений Малкин набрал 10-е очко в текущем сезоне НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Дьюар (12'), Томми Новак (35'), Сидни Кросби (37'), Энтони Манта (38') и Джастин Бразо (46'). У гостей единственный результативный бросок на счету Конора Гарланда (2').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, продлив свою результативную серию до четырех матчей. Всего на счету 39-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей 10 (2+8) очков. Он является самым результативным российским хоккеистом в этом сезоне вместе с нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым.
«Питтсбург» одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 24 октября, «пингвины» на выезде сыграют против «Флориды».
Другие результаты игрового дня:
«Айлендерс» дома обыграл «Сан-Хосе» (4:3). Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов поучаствовал в третьем голе своей команды и отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 из 27 бросков.
«Нью-Джерси» на выезде победил «Торонто» (5:2). Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поучаствовал в третьем голе своей команды и отметился результативной передачей.
«Флорида» на выезде обыграла «Бостон» (4:3). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 31.
«Анахайм» на выезде одержал победу над «Нэшвиллом» (5:2). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поучаствовал в первом голе своей команды и отметился результативной передачей.
«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сент-Луис» (2:1 ОТ). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко поучаствовал в победном голе своей команды в овертайме и отметился результативной передачей.