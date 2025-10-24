Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от проигрыша «Каролине»

У гостей отличились Эрик Робинсон (4'), Сет Джарвис (8'), Себастьян Ахо (13') и Логан Стэнковен (34'). У хозяев дубль оформил Валерий Ничушкин (5', 55'), еще по одной шайбе забросили Паркер Келли (25') и Мартин Нечас (45'). В серии буллитов единственный бросок реализовал Сет Джарвис, чем и принес «Каролине» победу.