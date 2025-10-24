Ричмонд
Дубль Ничушкина не спас «Колорадо» от проигрыша «Каролине»

«Каролина» на выезде обыграла «Колорадо» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей отличились Эрик Робинсон (4'), Сет Джарвис (8'), Себастьян Ахо (13') и Логан Стэнковен (34'). У хозяев дубль оформил Валерий Ничушкин (5', 55'), еще по одной шайбе забросили Паркер Келли (25') и Мартин Нечас (45'). В серии буллитов единственный бросок реализовал Сет Джарвис, чем и принес «Каролине» победу.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин был признан второй звездой матча. На счету 30-летнего россиянина после 8 сыгранных матчей 5 (4+1) набранных очков.

«Колорадо» потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 25 октября, «лавины» на выезде сыграют против «Бостона».

Другие результаты игрового дня

«Анахайм» на выезде обыграл «Бостон» (7:5). Защитник «Бостона» Никита Задоров поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Оттава» дома обыграла «Филадельфию» (2:1). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Колорадо
4:5
1:4, 1:0, 2:0, 0:0
Б
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
24.10.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18092 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Род Бриндамор
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-13:40)
Фредерик Андерсен
(00:00-65:00)
Трент Майнер
(13:40-65:00)
1-й период
03:07
Эрик Робинсон
(Майк Райлли, Йеспери Котканиеми)
04:04
Валерий Ничушкин
05:50
Шарль Лего
07:17
Сет Джарвис
12:41
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Николай Элерс)
13:40
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Джексон Блэйк)
2-й период
21:58
Александр Никишин
24:46
Паркер Келли
(Росс Колтон, Сэм Малински)
24:46
Командный штраф
28:15
Тэйлор Холл
32:33
Брок Нельсон
38:39
Шарль Лего
3-й период
42:01
Сэм Малински
44:45
Мартин Нечас
(Арттури Лехконен, Нэйтан Маккиннон)
45:14
Паркер Келли
45:14
Тэйлор Холл
46:59
Джален Чатфилд
53:18
Себастьян Ахо
54:09
Валерий Ничушкин
(Виктор Олофссон, Кэйл Макар)
56:01
Валерий Ничушкин
57:45
Джек Друри
57:45
Шон Уокер
58:13
Брок Нельсон
Овертайм
61:36
Мартин Нечас
63:44
Логан Стэнковен
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сет Джарвис
(Каролина)
Статистика
Колорадо
Каролина
Штрафное время
14
20
Игра в большинстве
8
5
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит