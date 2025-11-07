Овечкин набрал два очка в матче против Малкина

У хозяев дубль оформил Сидни Кросби (3', 12'), еще по одной шайбе забросили Энтони Манта (23'), Брайан Раст (52') и Коннор Дьюар (58'). У гостей отличились Дилан Строум (30'), Расмус Сандин (35') и Том Уилсон (40').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 39-летнего россиянина 15 сыгранных матчей, в которых он набрал 20 (3+17) очков.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в первой и второй шайбах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. Всего на счету 40-летнего россиянина 14 сыгранных матчей, в которых он набрал 10 (3+7) очков.
В первом периоде на медиакубе домашней арены «Питтсбурга» было показано поздравительное видео в честь Овечкина, который в предыдущем матче первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Кроме того, Овечкин и Малкин после матча обменялись игровыми свитерами.
«Питтсбург» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 8 ноября, «пингвины» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».
«Вашингтон» потерпел пятое поражение в шести последних матчах и опустился на десятую строчку в турнирной таблице Востока. В воскресенье, 9 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Тампа-Бэй».
Дэн Мьюз
Спенсер Карбери
Артур Шилов
(00:00-10:10)
Чарли Линдгрен
(00:00-13:02)
Артур Шилов
(c 10:33)
Чарли Линдгрен
(13:54-57:49)
Чарли Линдгрен
(57:56-59:00)
01:05
Коннор Макмайкл
02:22
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Бенджамин Киндел)
10:33
Сонни Милано
11:32
Сидни Кросби
(Эрик Карлссон, Брайан Раст)
13:54
Блэйк Лизотт
16:07
Тревор ван Римсдайк
22:08
Энтони Манта
(Блэйк Лизотт, Томас Новак)
22:23
Тревор ван Римсдайк
29:41
Дилан Строум
(Александр Овечкин)
34:55
Расмус Сандин
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
39:55
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
44:43
Коннор Клифтон
48:39
Бенджамин Киндел
49:24
Дилан Строум
51:16
Брайан Раст
(Евгений Малкин, Бенджамин Киндел)
57:56
Коннор Девар
(Крис Летанг)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит