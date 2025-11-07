Ричмонд
Биннингтон объяснил, зачем хотел украсть 900-ю шайбу Овечкина

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон рассказал о своей неудачной попытке украсть шайбу после юбилейного 900-го гола Александра Овечкина в НХЛ. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В начале второго периода матча против «Сент-Луиса» (6:1) Овечкин поразил ворота Биннингтона, после чего канадский вратарь попытался спрятать пропущенную шайбу под своей экипировкой. Один из членов судейской бригады попросил Биннингтона вернуть трофейную шайбу, после чего он неохотно достал ее и передал арбитру.

«Да я просто подумал… ну, я же, по сути, сделал ему голевую передачу — потерял шайбу, и он забил. Так что не думал, что он потом не захочет поделиться этой шайбой со мной. Я, конечно, собирался ее вернуть… Да, я определенно собирался ее вернуть», — сказал Биннингтон.

Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 900 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Для этого ему потребовалось 1504 матча.

Минувшей ночью Овечкин отметился двумя результативными передачами в выездном матче против «Питтсбурга» (5:3). Всего на счету 40-летнего россиянина 14 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 10 (3+7) очков. \

«Вашингтон» занимает десятую строчку в турнирной таблице Востока, отставая от зоны плей-офф на два балла. В воскресенье, 9 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Тампа-Бэй».

Вашингтон
6:1
1:0, 4:0, 1:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
6.11.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17437 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Вратари
Логан Томпсон
Джордан Биннингтон
(00:00-29:28)
Жоэль Хофер
(c 29:28)
1-й период
09:41
Колтон Парэйко
09:50
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
14:23
Мэтт Рой
2-й период
22:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
24:33
Энтони Бовилье
(Джейкоб Чикран)
29:06
Брендон Духайм
29:06
Брэйден Шенн
29:28
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Райан Леонард)
30:28
Дилан Строум
32:14
Пиус Сутер
33:50
Том Уилсон
36:20
Энтони Бовилье
38:58
Командный штраф
3-й период
40:37
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фаулер)
49:00
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
Статистика
Вашингтон
Сент-Луис
Штрафное время
11
11
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
