Биннингтон объяснил, зачем хотел украсть 900-ю шайбу Овечкина

В начале второго периода матча против «Сент-Луиса» (6:1) Овечкин поразил ворота Биннингтона, после чего канадский вратарь попытался спрятать пропущенную шайбу под своей экипировкой. Один из членов судейской бригады попросил Биннингтона вернуть трофейную шайбу, после чего он неохотно достал ее и передал арбитру.
«Да я просто подумал… ну, я же, по сути, сделал ему голевую передачу — потерял шайбу, и он забил. Так что не думал, что он потом не захочет поделиться этой шайбой со мной. Я, конечно, собирался ее вернуть… Да, я определенно собирался ее вернуть», — сказал Биннингтон.
Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 900 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Для этого ему потребовалось 1504 матча.
Минувшей ночью Овечкин отметился двумя результативными передачами в выездном матче против «Питтсбурга» (5:3). Всего на счету 40-летнего россиянина 14 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых он набрал 10 (3+7) очков. \
«Вашингтон» занимает десятую строчку в турнирной таблице Востока, отставая от зоны плей-офф на два балла. В воскресенье, 9 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Тампа-Бэй».
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Логан Томпсон
Джордан Биннингтон
(00:00-29:28)
Жоэль Хофер
(c 29:28)
09:41
Колтон Парэйко
09:50
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
14:23
Мэтт Рой
22:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
24:33
Энтони Бовилье
(Джейкоб Чикран)
29:06
Брендон Духайм
29:06
Брэйден Шенн
29:28
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Райан Леонард)
30:28
Дилан Строум
32:14
Пиус Сутер
33:50
Том Уилсон
36:20
Энтони Бовилье
38:58
Командный штраф
40:37
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фаулер)
49:00
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит