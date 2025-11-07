Биннингтон объяснил, зачем хотел украсть 900-ю шайбу Овечкина

«Да я просто подумал… ну, я же, по сути, сделал ему голевую передачу — потерял шайбу, и он забил. Так что не думал, что он потом не захочет поделиться этой шайбой со мной. Я, конечно, собирался ее вернуть… Да, я определенно собирался ее вернуть», — сказал Биннингтон.