Драйзайтль быстрее Малкина и Овечкина набрал 1000 очков в НХЛ

30-летний немец отдал четыре результативные передачи в выездном матче против «Питтсбурга» (6:4). После этой встречи на его счету стало 1003 (416+587) набранных очков в 824 матчах.
Драйзайтль стал первым хоккеистом из Германии, кому удалось добраться до отметки в 1000 очков в НХЛ. Кроме того, он стал пятым европейским хоккеистом по скорости достижения этой отметки, опередив российских нападающих Евгения Малкина (848 игр), Александра Овечкина (880) и Александра Могильного (947).
Европейцы, быстрее всех набравшие 1000 очков в НХЛ:
- Петер Штястны (Словакия) — 682 матча
- Яри Курри (Финляндия) — 716 матчей
- Яромир Ягр (Чехия) — 763 матча
- Никита Кучеров (Россия) — 809 матчей
- Леон Драйзайтль (Германия) — 824 матча
Драйзайтль был выбран «Эдмонтоном» под общим третьим номером на драфте НХЛ 2014 года. Он пять раз был участником Матча всех звезд НХЛ, а также выигрывал награды самому ценному игроку (2020), лучшему бомбардиру (2020) и лучшему снайперу (2025) регулярного чемпионата.
В этом сезоне Драйзайтль провел за «Эдмонтон» 34 матча, в которых набрал 47 (17+30) очков. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая нападающему «Сан-Хосе» Маклину Селебрини (51), одноклубнику Коннору Макдэвиду (56) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (58).
«Эдмонтон» выиграл три из четырех последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 19 декабря, «нефтяники» на выезде сыграют против «Бостона».
Дэн Мьюз
Крис Ноблок
Стюарт Скиннер
(00:00-57:26)
Тристан Джерри
06:14
Маттиас Экхольм
09:12
Дэнтон Хейнен
10:20
Брайан Раст
10:38
Бретт Кулак
11:38
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
11:52
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
19:15
Томас Новак
(Энтони Манта)
24:35
Мэтт Савой
(Маттиас Янмарк, Алек Регула)
25:30
Леон Драйзайтль
26:24
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
28:06
Джастин Бразо
29:36
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
34:02
Дарнелл Нерс
38:14
Алек Регула
46:47
Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Маттиас Экхольм)
48:14
Тай Эмберсон
48:14
Тай Эмберсон
56:51
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Энтони Манта)
58:41
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн)
59:46
Дэнтон Хейнен
(Райан Ши, Томас Новак)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит