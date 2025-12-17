Ричмонд
Драйзайтль быстрее Малкина и Овечкина набрал 1000 очков в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль преодолел отметку в 1000 набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

30-летний немец отдал четыре результативные передачи в выездном матче против «Питтсбурга» (6:4). После этой встречи на его счету стало 1003 (416+587) набранных очков в 824 матчах.

Драйзайтль стал первым хоккеистом из Германии, кому удалось добраться до отметки в 1000 очков в НХЛ. Кроме того, он стал пятым европейским хоккеистом по скорости достижения этой отметки, опередив российских нападающих Евгения Малкина (848 игр), Александра Овечкина (880) и Александра Могильного (947).

Европейцы, быстрее всех набравшие 1000 очков в НХЛ:

  1. Петер Штястны (Словакия) — 682 матча
  2. Яри Курри (Финляндия) — 716 матчей
  3. Яромир Ягр (Чехия) — 763 матча
  4. Никита Кучеров (Россия) — 809 матчей
  5. Леон Драйзайтль (Германия) — 824 матча

Драйзайтль был выбран «Эдмонтоном» под общим третьим номером на драфте НХЛ 2014 года. Он пять раз был участником Матча всех звезд НХЛ, а также выигрывал награды самому ценному игроку (2020), лучшему бомбардиру (2020) и лучшему снайперу (2025) регулярного чемпионата.

В этом сезоне Драйзайтль провел за «Эдмонтон» 34 матча, в которых набрал 47 (17+30) очков. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая нападающему «Сан-Хосе» Маклину Селебрини (51), одноклубнику Коннору Макдэвиду (56) и капитану «Колорадо» Натану Маккиннону (58).

«Эдмонтон» выиграл три из четырех последних матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 19 декабря, «нефтяники» на выезде сыграют против «Бостона».

Питтсбург
4:6
1:2, 1:2, 2:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
17.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15285 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Крис Ноблок
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-57:26)
Тристан Джерри
1-й период
06:14
Маттиас Экхольм
09:12
Дэнтон Хейнен
10:20
Брайан Раст
10:38
Бретт Кулак
11:38
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
11:52
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
19:15
Томас Новак
(Энтони Манта)
2-й период
24:35
Мэтт Савой
(Маттиас Янмарк, Алек Регула)
25:30
Леон Драйзайтль
26:24
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
28:06
Джастин Бразо
29:36
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
34:02
Дарнелл Нерс
38:14
Алек Регула
3-й период
46:47
Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Маттиас Экхольм)
48:14
Тай Эмберсон
48:14
Тай Эмберсон
56:51
Брайан Раст
(Эрик Карлссон, Энтони Манта)
58:41
Коннор Макдэвид
(Зак Хаймэн)
59:46
Дэнтон Хейнен
(Райан Ши, Томас Новак)
Статистика
Питтсбург
Эдмонтон
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
6
4
Голы в большинстве
1
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
