Российский вратарь пропустил курьезную шайбу в матче НХЛ: видео

У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (23'), Картер Верхаге (28') и Сэм Беннетт (41'). У гостей отличились Йоэль Армиа (14') и Кевин Фиала (45').
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в этом сезоне. 26-летний россиянин был признан третьей звездой матча.
В третьем периоде Тарасов пропустил курьезную шайбу: после выигранного вбрасывания в зоне «Флориды» защитник «пантер» Густав Форслинг попытался выбросить шайбу из своей зоны, однако попал в ногу нападающему «Лос-Анджелеса» Кевина Фиалы, от конька которого шайба с острого угла отскочила прямо между щитков Тарасову.
«Флорида» выиграла шесть и семи последних матчей и поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 20 декабря, «пантеры» дома сыграют против «Каролины».
В другом матче игрового дня «Юта» на выезде победила «Детройт» (4:1). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в заключительной шайбе команды и отметился результативной передачей.
Пол Морис
Джим Хиллер
Даниил Тарасов
Антон Форсберг
(00:00-57:43)
09:40
Джоэль Армиа
10:53
Сэм Беннетт
10:53
Сэм Беннетт
13:39
Джоэль Армиа
(Бренд Кларк, Алекс Лафферье)
17:35
Джоэль Армиа
21:21
Куинтон Байфилд
22:14
Антон Лунделл
(Аарон Экблад, Маки Самоскевич)
27:04
Картер Верхэге
(Джефф Питри, Брэд Маршан)
27:37
Ноа Грегор
27:52
Адриан Кемпе
40:10
Сэм Беннетт
(Брэд Маршан)
44:48
Кевин Фиала
56:55
Антон Лунделл
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит