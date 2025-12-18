Российский вратарь пропустил курьезную шайбу в матче НХЛ: видео

В третьем периоде Тарасов пропустил курьезную шайбу: после выигранного вбрасывания в зоне «Флориды» защитник «пантер» Густав Форслинг попытался выбросить шайбу из своей зоны, однако попал в ногу нападающему «Лос-Анджелеса» Кевина Фиалы, от конька которого шайба с острого угла отскочила прямо между щитков Тарасову.