Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.17
П2
2.31
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.24
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.71
X
4.46
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.45
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.42
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2

Российский вратарь пропустил курьезную шайбу в матче НХЛ: видео

«Флорида» дома обыграла «Лос-Анджелес» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Лунделль (23'), Картер Верхаге (28') и Сэм Беннетт (41'). У гостей отличились Йоэль Армиа (14') и Кевин Фиала (45').

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и одержал четвертую победу в этом сезоне. 26-летний россиянин был признан третьей звездой матча.

В третьем периоде Тарасов пропустил курьезную шайбу: после выигранного вбрасывания в зоне «Флориды» защитник «пантер» Густав Форслинг попытался выбросить шайбу из своей зоны, однако попал в ногу нападающему «Лос-Анджелеса» Кевина Фиалы, от конька которого шайба с острого угла отскочила прямо между щитков Тарасову.

«Флорида» выиграла шесть и семи последних матчей и поднялась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 20 декабря, «пантеры» дома сыграют против «Каролины».

В другом матче игрового дня «Юта» на выезде победила «Детройт» (4:1). Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в заключительной шайбе команды и отметился результативной передачей.

Флорида
3:2
0:1, 2:0, 1:1
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
18.12.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19612 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Джим Хиллер
Вратари
Даниил Тарасов
Антон Форсберг
(00:00-57:43)
1-й период
09:40
Джоэль Армиа
10:53
Сэм Беннетт
10:53
Сэм Беннетт
13:39
Джоэль Армиа
(Бренд Кларк, Алекс Лафферье)
17:35
Джоэль Армиа
2-й период
21:21
Куинтон Байфилд
22:14
Антон Лунделл
(Аарон Экблад, Маки Самоскевич)
27:04
Картер Верхэге
(Джефф Питри, Брэд Маршан)
27:37
Ноа Грегор
27:52
Адриан Кемпе
3-й период
40:10
Сэм Беннетт
(Брэд Маршан)
44:48
Кевин Фиала
56:55
Антон Лунделл
Статистика
Флорида
Лос-Анджелес
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит