Шестеркина признали первой звездой матча против «Сент-Луиса»

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Сент-Луис» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время отличился Йонатан Берггрен (19'), у гостей — Гейб Перро (27'). Победу «Рейнджерс» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Джей Ти Миллера.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и одержал 14-ю победу в этом сезоне. 29-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поучаствовал в победной шайбе и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина 36 сыгранных матчей в этом сезоне, в которых набрал 14 (6+8) очков.

«Рейнджерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 20 декабря, нью-йоркцы дома сыграют против «Филадельфии».

Другие результаты игрового дня:

«Монреаль» дома обыграл «Чикаго» (4:1). Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Лос-Анджелес» на выезде победил «Тампу» (2:1). Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 из 20 бросков по своим воротам.

«Даллас» дома обыграл «Сан-Хосе» (5:3). Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил вторую шайбу в этом сезоне. Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов провел второй матч в НХЛ и вновь отметился результативной передачей.

Сент-Луис
1:2
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
19.12.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18086 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Майк Салливан
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-59:14)
Игорь Шестеркин
(00:00-59:08)
Джордан Биннингтон
(59:21-62:21)
Игорь Шестеркин
(59:10-59:27)
Игорь Шестеркин
(59:35-62:21)
1-й период
18:58
Юнатан Берггрен
(Далибор Дворски)
2-й период
21:43
Джейк Нейберс
21:43
Гейб Перро
21:43
Уильям Борген
24:07
Джастин Фолк
26:02
Гейб Перро
(Уилл Куилль, Ноа Лаба)
28:22
Павел Бучневич
34:24
Бреннан Отманн
37:57
Алексис Лафренье
Овертайм
62:21
Джей Ти Миллер
(Винс Трочек, Владислав Гавриков)
Статистика
Сент-Луис
Рейнджерс
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит