Капризов: Когда долго не забиваешь — это не дает покоя

Накануне Капризов отметился двумя шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройта» (4:3 ОТ).
Капризов был признан третьей звездой матча. 28-летний россиянин забросил 26-ю и 27-ю шайбы в этом сезоне, а также принял участие в третьей шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу.
«Когда долгое время не забиваешь, иногда это не дает покоя, но я стараюсь об этом не думать. Приятно было сегодня забить и победить», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, Капризов с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2020/21 забросил 13 шайб в овертайме, что является повторением лучшего результата в НХЛ за данный отрезок. По 13 шайб в овертайме с сезона-2020/21 на счету у Себастьяна Ахо и Вильяма Нюландера.
Всего на счету Капризова после 52 сыгранных матчей 62 (27+35) набранных очков. Он поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров и на четвертое — в списке лучших снайперов сезона.
«Миннесота» одержала три победы в четырех последних матчах и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «дикари» дома сыграют против «Флориды».
Джон Хайнс
Тодд Маклеллан
Филип Густавссон
(00:00-60:45)
Кэм Тэлбот
(00:00-60:45)
04:01
Маркус Фолиньо
04:39
Лукас Раймонд
(Мориц Зайдер, Дилан Ларкин)
16:26
Тревис Хэмоник
17:19
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Куинн Хьюз)
21:41
Джей Ти Комфер
30:39
Джейкоб Бернард-Доккер
36:22
Лукас Раймонд
(Марко Каспер)
40:37
Матс Зуккарелло
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
45:36
Джеймс ван Римсдайк
(Эммит Финни, Тревис Хэмоник)
46:11
Матс Зуккарелло
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
46:33
Юэль Эрикссон Эк
50:52
Тревис Хэмоник
60:45
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит