Капризов: Когда долго не забиваешь — это не дает покоя

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о пятиматчевой серии без заброшенных шайб.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Накануне Капризов отметился двумя шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройта» (4:3 ОТ).

Капризов был признан третьей звездой матча. 28-летний россиянин забросил 26-ю и 27-ю шайбы в этом сезоне, а также принял участие в третьей шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу.

«Когда долгое время не забиваешь, иногда это не дает покоя, но я стараюсь об этом не думать. Приятно было сегодня забить и победить», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, Капризов с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2020/21 забросил 13 шайб в овертайме, что является повторением лучшего результата в НХЛ за данный отрезок. По 13 шайб в овертайме с сезона-2020/21 на счету у Себастьяна Ахо и Вильяма Нюландера.

Всего на счету Капризова после 52 сыгранных матчей 62 (27+35) набранных очков. Он поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров и на четвертое — в списке лучших снайперов сезона.

«Миннесота» одержала три победы в четырех последних матчах и поднялась на второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «дикари» дома сыграют против «Флориды».


Миннесота
4:3
1:1, 0:1, 2:1
ОТ
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
23.01.2026, 05:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18067 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Тодд Маклеллан
Вратари
Филип Густавссон
(00:00-60:45)
Кэм Тэлбот
(00:00-60:45)
1-й период
04:01
Маркус Фолиньо
04:39
Лукас Раймонд
(Мориц Зайдер, Дилан Ларкин)
16:26
Тревис Хэмоник
17:19
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Куинн Хьюз)
2-й период
21:41
Джей Ти Комфер
30:39
Джейкоб Бернард-Доккер
36:22
Лукас Раймонд
(Марко Каспер)
3-й период
40:37
Матс Зуккарелло
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
45:36
Джеймс ван Римсдайк
(Эммит Финни, Тревис Хэмоник)
46:11
Матс Зуккарелло
(Райан Хартман, Кирилл Капризов)
46:33
Юэль Эрикссон Эк
50:52
Тревис Хэмоник
Овертайм
60:45
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз)
Статистика
Миннесота
Детройт
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
