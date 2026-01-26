Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»

У гостей дублем отметился Бен Киндел (29', 38'), еще одну шайбу забросил Евгений Малкин (26'). У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (47') и Тедди Блюгерс (54').
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 13-ю шайбу в сезоне и был признан третьей звездой матча. Всего на счету 39-летнего россиянина после 36 сыгранных матчей 40 (13+27) набранных очков.
Малкин продлил свою результативную серию до трех матчей и стал первым игроком в истории клуба, который отметился заброшенными шайбами в трех гостевых матчах подряд в возрасте 39 лет или старше.
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов поучаствовал в шайбе Малкина и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 42 сыгранных матчей 13 (8+5) набранных очков.
«Питтсбург» выиграл четвертый матч подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 30 января, «пингвины» дома сыграют против «Чикаго».
В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде обыграла «Чикаго» (5:1). Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 19 из 20 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в сезоне. Нападающий «Чикаго» Илья Михеев поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Адам Фут
Дэн Мьюз
Кевин Ланкинен
(00:00-58:10)
Стюарт Скиннер
21:57
Энтони Манта
25:24
Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Томас Новак)
28:41
Бенджамин Киндел
(Райан Ши, Энтони Манта)
37:22
Бенджамин Киндел
(Бретт Кулак, Джастин Бразо)
46:29
Джейк Дебраск
(Элиас Петтерссон, Эвандер Кейн)
54:00
Теодорс Блюгерс
(Филип Гронек, Лиам Эгрен)
60:00
Брайан Раст
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит