Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.39
П2
8.25
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.49
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
4.84
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.32
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.16
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
7
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»

«Питтсбург» на выезде обыграл «Ванкувер» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дублем отметился Бен Киндел (29', 38'), еще одну шайбу забросил Евгений Малкин (26'). У хозяев заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск (47') и Тедди Блюгерс (54').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил 13-ю шайбу в сезоне и был признан третьей звездой матча. Всего на счету 39-летнего россиянина после 36 сыгранных матчей 40 (13+27) набранных очков.

Малкин продлил свою результативную серию до трех матчей и стал первым игроком в истории клуба, который отметился заброшенными шайбами в трех гостевых матчах подряд в возрасте 39 лет или старше.

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов поучаствовал в шайбе Малкина и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 42 сыгранных матчей 13 (8+5) набранных очков.

«Питтсбург» выиграл четвертый матч подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 30 января, «пингвины» дома сыграют против «Чикаго».

В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде обыграла «Чикаго» (5:1). Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 19 из 20 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в сезоне. Нападающий «Чикаго» Илья Михеев поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Ванкувер
2:3
0:0, 0:3, 2:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
26.01.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18955 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Дэн Мьюз
Вратари
Кевин Ланкинен
(00:00-58:10)
Стюарт Скиннер
2-й период
21:57
Энтони Манта
25:24
Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Томас Новак)
28:41
Бенджамин Киндел
(Райан Ши, Энтони Манта)
37:22
Бенджамин Киндел
(Бретт Кулак, Джастин Бразо)
3-й период
46:29
Джейк Дебраск
(Элиас Петтерссон, Эвандер Кейн)
54:00
Теодорс Блюгерс
(Филип Гронек, Лиам Эгрен)
Овертайм
60:00
Брайан Раст
Статистика
Ванкувер
Питтсбург
Штрафное время
0
4
Игра в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
