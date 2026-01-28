Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Барыс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.30
П2
5.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сан-Хосе
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Баффало
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Юта
4
П1
X
П2

Гол Кузьменко принес «Лос-Анджелесу» победу над «Детройтом»

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Детройт» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Сэмуел Хелениус (30'), Андрей Кузьменко (47') и Кори Перри (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Алекса Дебрикэта (58').

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 29-летнего россиянина 46 сыгранных матчей, в которых он набрал 21 (11+10) очко.

«Лос-Анджелес» одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 30 января, «короли» на выезде сыграют против «Баффало».

Другие результаты игрового дня:

«Бостон» дома обыграл «Нэшвилл» (3:2 ОТ). Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов поучаствовал в победной шайбе и отметился результативной передачей.

«Виннипег» на выезде победил «Нью-Джерси» (4:3). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников также принял участие в победной шайбе, записав на свой счет результативную передачу.

«Сан-Хосе» дома обыграл «Ванкувер» (5:2). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 из 25 бросков по своим воротам и одержал 17-ю победу в этом сезоне.

Детройт
1:3
0:0, 0:1, 1:2
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
28.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Джим Хиллер
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-56:25)
Антон Форсберг
Джон Гибсон
(57:45-57:52)
Джон Гибсон
(c 58:47)
1-й период
09:08
Альберт Юханссон
11:09
Дилан Ларкин
13:04
Куинтон Байфилд
2-й период
30:00
Самуэль Хелениус
(Джефф Малотт)
38:21
Андрей Кузьменко
3-й период
45:53
Джейкоб Бернард-Доккер
46:46
Андрей Кузьменко
(Адриан Кемпе, Кевин Фиала)
47:29
Дрю Даути
57:45
Алекс Дебринкэт
(Мориц Зайдер, Патрик Кейн)
58:47
Кори Перри
(Алекс Лафферье)
59:53
Адриан Кемпе
Статистика
Детройт
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит