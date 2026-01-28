Гол Кузьменко принес «Лос-Анджелесу» победу над «Детройтом»

У гостей заброшенными шайбами отметились Сэмуел Хелениус (30'), Андрей Кузьменко (47') и Кори Перри (59'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Алекса Дебрикэта (58').
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 29-летнего россиянина 46 сыгранных матчей, в которых он набрал 21 (11+10) очко.
«Лос-Анджелес» одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 30 января, «короли» на выезде сыграют против «Баффало».
Другие результаты игрового дня:
«Бостон» дома обыграл «Нэшвилл» (3:2 ОТ). Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов поучаствовал в победной шайбе и отметился результативной передачей.
«Виннипег» на выезде победил «Нью-Джерси» (4:3). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников также принял участие в победной шайбе, записав на свой счет результативную передачу.
«Сан-Хосе» дома обыграл «Ванкувер» (5:2). Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 из 25 бросков по своим воротам и одержал 17-ю победу в этом сезоне.
Тодд Маклеллан
Джим Хиллер
Джон Гибсон
(00:00-56:25)
Антон Форсберг
Джон Гибсон
(57:45-57:52)
Джон Гибсон
(c 58:47)
09:08
Альберт Юханссон
11:09
Дилан Ларкин
13:04
Куинтон Байфилд
30:00
Самуэль Хелениус
(Джефф Малотт)
38:21
Андрей Кузьменко
45:53
Джейкоб Бернард-Доккер
46:46
Андрей Кузьменко
(Адриан Кемпе, Кевин Фиала)
47:29
Дрю Даути
57:45
Алекс Дебринкэт
(Мориц Зайдер, Патрик Кейн)
58:47
Кори Перри
(Алекс Лафферье)
59:53
Адриан Кемпе
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит