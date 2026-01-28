Гол Кузьменко принес «Лос-Анджелесу» победу над «Детройтом»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 29-летнего россиянина 46 сыгранных матчей, в которых он набрал 21 (11+10) очко.