Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.80
П2
9.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.34
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
4
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
5
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Вашингтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Виннипег
1
П1
X
П2

Гол Чинахова с передачи Малкина принес «Питтсбургу» победу

«Питтсбург» дома обыграл «Чикаго» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Коннор Дьюар (12', 54'), Бенжамин Киндел (26'), Егор Чинахов (36'), Энтони Манта (37') и Райан Ши (40'). У гостей отличились Коннор Мерфи (10') и Коннор Бедард (55').

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил девятую шайбу в этом сезоне, которая стала для его команды победной. Всего на счету 24-летнего россиянина после 43 сыгранных матчей 14 (9+5) набранных очков. В последних четырех матчах Чинахов забросил три шайбы.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в шайбе Чинахова и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету 39-летнего россиянина после 37 сыгранных матчей 41 (13+28) набранное очко.

Защитник «Питтсбурга» Илья Соловьев поучаствовал в пятой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 25-летний белорус провел первый матч за «пингвинов» после обмена из «Колорадо». Всего на счету Соловьева после 17 сыгранных матчей 4 (1+3) набранных очка.

«Питтсбург» одержал пятую победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на семь очков. В субботу, 31 января, «пингвины» дома сыграют против «Рейнджерс».

Питтсбург
6:2
1:1, 4:0, 1:1
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
30.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16715 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Джефф Блэшилл
Вратари
Артур Шилов
(00:00-30:59)
Арвид Содерблум
Артур Шилов
(c 31:02)
1-й период
06:11
Бенджамин Киндел
09:32
Коннор Мерфи
(Райан Грин, Фрэнк Назар)
11:24
Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
12:03
Томас Новак
14:17
Бенджамин Киндел
14:17
Фрэнк Назар
16:10
Евгений Малкин
16:10
Вьятт Кайсер
2-й период
25:54
Бенджамин Киндел
(Паркер Уотерспун, Энтони Манта)
31:02
Оливер Мур
35:30
Егор Чинахов
(Евгений Малкин)
36:01
Энтони Манта
(Райан Ши, Бенджамин Киндел)
39:30
Райан Ши
(Энтони Манта, Илья Соловьев)
3-й период
53:59
Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
54:31
Коннор Бедард
(Фрэнк Назар)
Статистика
Питтсбург
Чикаго
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше