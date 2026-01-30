Гол Чинахова с передачи Малкина принес «Питтсбургу» победу

У хозяев дубль оформил Коннор Дьюар (12', 54'), Бенжамин Киндел (26'), Егор Чинахов (36'), Энтони Манта (37') и Райан Ши (40'). У гостей отличились Коннор Мерфи (10') и Коннор Бедард (55').
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов забросил девятую шайбу в этом сезоне, которая стала для его команды победной. Всего на счету 24-летнего россиянина после 43 сыгранных матчей 14 (9+5) набранных очков. В последних четырех матчах Чинахов забросил три шайбы.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в шайбе Чинахова и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету 39-летнего россиянина после 37 сыгранных матчей 41 (13+28) набранное очко.
Защитник «Питтсбурга» Илья Соловьев поучаствовал в пятой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 25-летний белорус провел первый матч за «пингвинов» после обмена из «Колорадо». Всего на счету Соловьева после 17 сыгранных матчей 4 (1+3) набранных очка.
«Питтсбург» одержал пятую победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующей «Тампы» на семь очков. В субботу, 31 января, «пингвины» дома сыграют против «Рейнджерс».
Дэн Мьюз
Джефф Блэшилл
Артур Шилов
(00:00-30:59)
Арвид Содерблум
Артур Шилов
(c 31:02)
06:11
Бенджамин Киндел
09:32
Коннор Мерфи
(Райан Грин, Фрэнк Назар)
11:24
Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
12:03
Томас Новак
14:17
Бенджамин Киндел
14:17
Фрэнк Назар
16:10
Евгений Малкин
16:10
Вьятт Кайсер
25:54
Бенджамин Киндел
(Паркер Уотерспун, Энтони Манта)
31:02
Оливер Мур
35:30
Егор Чинахов
(Евгений Малкин)
36:01
Энтони Манта
(Райан Ши, Бенджамин Киндел)
39:30
Райан Ши
(Энтони Манта, Илья Соловьев)
53:59
Коннор Девар
(Ноэль Аччиари, Блэйк Лизотт)
54:31
Коннор Бедард
(Фрэнк Назар)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит