Клуб Овечкина готов предложить Панарину контракт на $36 млн

Накануне стало известно, что «Рейнджерс» вывели 34-летнего россиянина из состава до перерыва на Олимпиаду в связи с его предстоящим обменом в другую команду. По информации источника, фаворитами в борьбе за Панарина являются «Вашингтон», за который выступает Александр Овечкин, а также «Лос-Анджелес» и «Каролина».
При этом «Вашингтон» и «Лос-Анджелес» готовы предложить Артемию трехлетний контракт с зарплатой около 12 млн долларов в год. Отмечается, что сам Панарин рассчитывает подписать четырехлетнее соглашение с зарплатой не менее 11 млн долларов за сезон.
Ранее сообщалось, что Панарин отказался подписывать с «Рейнджерс» новый краткосрочный контракт с понижением зарплаты, в связи с чем нью-йоркский клуб начал искать варианты обмена звездного нападающего.
Действующий контракт Панарина с «Рейнджерс», подписанный в 2019 году, истекает по окончании этого сезона. По нему россиянин зарабатывает 11,6 млн долларов в год и занимает седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
Стоит отметить, что в контракте Панарина предусмотрен полный запрет на обмен, который позволяет россиянину самостоятельно решать, в каком клубе продолжить карьеру. При этом Артемий рассматривает обмен из «Рейнджерс» в другой клуб только при условии подписания с ним нового договора.
«Рейнджерс» могут обменять Панарина не позднее 6 марта, когда в НХЛ наступит трейд-дедлайн.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. За семь лет он провел за команду 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. С Панариным «Рейнджерс» трижды выходили в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2021/22 были близки к выходу в финал Кубка Стэнли, но в полуфинале уступили «Тампе» (2−4).
«Рейнджерс» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 15 очков.