Клуб Овечкина готов предложить Панарину контракт на $36 млн

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. За семь лет он провел за команду 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. С Панариным «Рейнджерс» трижды выходили в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2021/22 были близки к выходу в финал Кубка Стэнли, но в полуфинале уступили «Тампе» (2−4).