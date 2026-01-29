Панарин выведен из состава «Рейнджерс». Клуб готовит его обмен

Олимпийская пауза в НХЛ начнется 7 февраля и завершится 23 февраля. До ее начала «Рейнджерс» проведут еще три матча: против «Айлендерс» (30 января), «Питтсбурга» (31 января) и «Каролины» (6 февраля). Ожидается, что на время паузы в НХЛ будет действовать мораторий на обмены. «Рейнджерс» могут обменять Панарина не позднее 6 марта, когда в НХЛ наступит трейд-дедлайн.