Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.46
П2
1.71
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.39
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.29
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Автомобилист
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

Панарин выведен из состава «Рейнджерс». Клуб готовит его обмен

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выведен из состава команды до перерыва на Олимпийские игры. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

34-летний россиянин был исключен из заявки на матч на дерби Нью-Йорка против «Айлендерс» (2:5). Отмечается, что это решение связано с возможным обменом Панарина в другой клуб.

Действующий контракт Панарина с «Рейнджерс», подписанный в 2019 году, истекает по окончании этого сезона. По нему россиянин зарабатывает 11,6 млн долларов в год, занимая седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

Ранее сообщалось, что Панарин отказался подписывать с «Рейнджерс» новый краткосрочный контракт с понижением зарплаты, в связи с чем нью-йоркский клуб начал искать варианты обмена звездного нападающего. По информации инсайдеров, в Панарине могут быть заинтересованы такие клубы как «Флорида», «Вашингтон», «Миннесота» и «Колорадо».

Стоит отметить, что в контракте Панарина предусмотрен полный запрет на обмен, что позволяет россиянину самостоятельно решать, в каком клубе продолжить карьеру. По информации журналиста Криса Джонстона, Панарин рассматривает обмен из «Рейнджерс» только при условии продления контракта с новым клубом.

Олимпийская пауза в НХЛ начнется 7 февраля и завершится 23 февраля. До ее начала «Рейнджерс» проведут еще три матча: против «Айлендерс» (30 января), «Питтсбурга» (31 января) и «Каролины» (6 февраля). Ожидается, что на время паузы в НХЛ будет действовать мораторий на обмены. «Рейнджерс» могут обменять Панарина не позднее 6 марта, когда в НХЛ наступит трейд-дедлайн.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. За семь лет он провел за команду 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. С Панариным «Рейнджерс» трижды выходили в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2021/22 были близки к выходу в финал Кубка Стэнли, но в полуфинале уступили «Тампе» (2−4).

«Рейнджерс» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.

Айлендерс
5:2
2:1, 3:1, 0:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
29.01.2026, 03:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Майк Салливан
Вратари
Давид Риттих
(00:00-29:03)
Спенсер Мартин
Давид Риттих
(c 29:41)
1-й период
11:33
Алексис Лафренье
11:42
Бо Хорват
13:02
Винс Трочек
14:59
Ондржей Палат
(Мэттью Шефер, Симон Хольмстрем)
16:10
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо, Энтони Деанджело)
17:33
Джонатан Друэн
18:04
Мика Зибанежад
(Владислав Гавриков, Джей Ти Миллер)
2-й период
29:41
Сэм Кэррик
29:41
Мэтт Ремпе
29:41
Сэм Кэррик
33:12
Мэтью Барзал
(Бо Хорват, Симон Хольмстрем)
33:59
Жан-Габриэль Пажо
(Марк Гаткомб, Кайл Маклин)
35:42
Тэйлор Рэддиш
(Ноа Лаба, Уильям Борген)
39:12
Эмиль Хейнеман
(Ондржей Палат, Адам Пелек)
3-й период
47:28
Бо Хорват
Статистика
Айлендерс
Рейнджерс
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит