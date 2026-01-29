Панарин выведен из состава «Рейнджерс». Клуб готовит его обмен

34-летний россиянин был исключен из заявки на матч на дерби Нью-Йорка против «Айлендерс» (2:5). Отмечается, что это решение связано с возможным обменом Панарина в другой клуб.
Действующий контракт Панарина с «Рейнджерс», подписанный в 2019 году, истекает по окончании этого сезона. По нему россиянин зарабатывает 11,6 млн долларов в год, занимая седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.
Ранее сообщалось, что Панарин отказался подписывать с «Рейнджерс» новый краткосрочный контракт с понижением зарплаты, в связи с чем нью-йоркский клуб начал искать варианты обмена звездного нападающего. По информации инсайдеров, в Панарине могут быть заинтересованы такие клубы как «Флорида», «Вашингтон», «Миннесота» и «Колорадо».
Стоит отметить, что в контракте Панарина предусмотрен полный запрет на обмен, что позволяет россиянину самостоятельно решать, в каком клубе продолжить карьеру. По информации журналиста Криса Джонстона, Панарин рассматривает обмен из «Рейнджерс» только при условии продления контракта с новым клубом.
Олимпийская пауза в НХЛ начнется 7 февраля и завершится 23 февраля. До ее начала «Рейнджерс» проведут еще три матча: против «Айлендерс» (30 января), «Питтсбурга» (31 января) и «Каролины» (6 февраля). Ожидается, что на время паузы в НХЛ будет действовать мораторий на обмены. «Рейнджерс» могут обменять Панарина не позднее 6 марта, когда в НХЛ наступит трейд-дедлайн.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. За семь лет он провел за команду 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. С Панариным «Рейнджерс» трижды выходили в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2021/22 были близки к выходу в финал Кубка Стэнли, но в полуфинале уступили «Тампе» (2−4).
«Рейнджерс» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 13 очков.
Патрик Руа
Майк Салливан
Давид Риттих
(00:00-29:03)
Спенсер Мартин
Давид Риттих
(c 29:41)
11:33
Алексис Лафренье
11:42
Бо Хорват
13:02
Винс Трочек
14:59
Ондржей Палат
(Мэттью Шефер, Симон Хольмстрем)
16:10
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо, Энтони Деанджело)
17:33
Джонатан Друэн
18:04
Мика Зибанежад
(Владислав Гавриков, Джей Ти Миллер)
29:41
Сэм Кэррик
29:41
Мэтт Ремпе
29:41
Сэм Кэррик
33:12
Мэтью Барзал
(Бо Хорват, Симон Хольмстрем)
33:59
Жан-Габриэль Пажо
(Марк Гаткомб, Кайл Маклин)
35:42
Тэйлор Рэддиш
(Ноа Лаба, Уильям Борген)
39:12
Эмиль Хейнеман
(Ондржей Палат, Адам Пелек)
47:28
Бо Хорват
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит