Четыре очка Михеева помогли «Чикаго» прервать серию поражений

У хозяев дублем отметился Райан Донато (30', 55'), еще по одной шайбе забросили Коннор Бедард (7'), Коннор Мерфи (23'), Сэм Ринцел (31') и Илья Михеев (33'). У гостей отличились Уилл Смит (33'), Маклин Селебрини (36') и Шакир Мухамадуллин (43').
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 11-ю шайбу в сезоне, а также отдал три результативные передачи. 31-летний россиянин был признан второй звездой матча. Всего на его счету после 51 сыгранного матча 23 (11+12) набранных очка.
Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина после 25 сыгранных матчей 7 (3+4) набранных очков.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил шесть из десяти бросков по своим воротам и в середине второго периода был заменен на американца Алекса Недельковича.
«Чикаго» прервал серию из пяти поражений и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В четверг, 5 февраля, «ястребы» на выезде сыграют против «Коламбуса».
«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на три балла. В тот же день «акулы» на выезде сыграют против «Колорадо».
Джефф Блэшилл
Райан Варсофски
Спенсер Найт
(00:00-05:26)
Ярослав Аскаров
(00:00-30:36)
Спенсер Найт
(c 05:34)
Алекс Неделькович
(c 30:36)
01:42
Сэм Ринцель
05:34
Командный штраф
07:00
Коннор Бедард
(Тайлер Бертуцци, Теуво Терявяйнен)
11:35
Майк Миса
15:56
Александр Веннберг
22:14
Коннор Мерфи
(Райан Донато, Мэтт Грызлик)
23:51
Павол Регенда
29:35
Райан Донато
(Джейсон Дикинсон, Илья Михеев)
30:36
Сэм Ринцель
(Илья Михеев)
32:05
Уилл Смит
(Коллин Граф, Маклин Селебрини)
32:41
Илья Михеев
(Райан Донато, Джейсон Дикинсон)
35:11
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
38:19
Луи Кревье
42:13
Шакир Мухамадуллин
(Филипп Курашев, Винсент Дешарне)
42:42
Коннор Бедард
51:20
Мэтт Грызлик
54:41
Райан Донато
(Коннор Мерфи, Илья Михеев)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит