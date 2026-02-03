Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.40
X
5.50
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.58
П2
4.49
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.10
П2
1.51
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.95
П2
7.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2

Четыре очка Михеева помогли «Чикаго» прервать серию поражений

«Чикаго» дома обыграл «Сан-Хосе» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Райан Донато (30', 55'), еще по одной шайбе забросили Коннор Бедард (7'), Коннор Мерфи (23'), Сэм Ринцел (31') и Илья Михеев (33'). У гостей отличились Уилл Смит (33'), Маклин Селебрини (36') и Шакир Мухамадуллин (43').

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев забросил 11-ю шайбу в сезоне, а также отдал три результативные передачи. 31-летний россиянин был признан второй звездой матча. Всего на его счету после 51 сыгранного матча 23 (11+12) набранных очка.

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 24-летнего россиянина после 25 сыгранных матчей 7 (3+4) набранных очков.

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил шесть из десяти бросков по своим воротам и в середине второго периода был заменен на американца Алекса Недельковича.

«Чикаго» прервал серию из пяти поражений и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. В четверг, 5 февраля, «ястребы» на выезде сыграют против «Коламбуса».

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд и занимает 10-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на три балла. В тот же день «акулы» на выезде сыграют против «Колорадо».

Чикаго
6:3
1:0, 4:2, 1:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
3.02.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 20130 зрителей
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Райан Варсофски
Вратари
Спенсер Найт
(00:00-05:26)
Ярослав Аскаров
(00:00-30:36)
Спенсер Найт
(c 05:34)
Алекс Неделькович
(c 30:36)
1-й период
01:42
Сэм Ринцель
05:34
Командный штраф
07:00
Коннор Бедард
(Тайлер Бертуцци, Теуво Терявяйнен)
11:35
Майк Миса
15:56
Александр Веннберг
2-й период
22:14
Коннор Мерфи
(Райан Донато, Мэтт Грызлик)
23:51
Павол Регенда
29:35
Райан Донато
(Джейсон Дикинсон, Илья Михеев)
30:36
Сэм Ринцель
(Илья Михеев)
32:05
Уилл Смит
(Коллин Граф, Маклин Селебрини)
32:41
Илья Михеев
(Райан Донато, Джейсон Дикинсон)
35:11
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
38:19
Луи Кревье
3-й период
42:13
Шакир Мухамадуллин
(Филипп Курашев, Винсент Дешарне)
42:42
Коннор Бедард
51:20
Мэтт Грызлик
54:41
Райан Донато
(Коннор Мерфи, Илья Михеев)
Статистика
Чикаго
Сан-Хосе
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит