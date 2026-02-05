Ричмонд
Кузьменко оформил дубль в матче НХЛ в свой день рождения

«Сиэтл» на выезде обыграл «Лос-Анджелес» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Шейн Райт (10', 46'), еще по одной шайбе забросили Адам Ларссон (11') и Винс Данн (16'). У хозяев дубль на счету Андрея Кузьменко (8', 31').

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил 12-ю и 13-ю шайбы в этом сезоне, оба раза отличившись в большинстве, и был признан второй звездой матча. Это первый дубль россиянина с января 2025 года, когда он выступал за «Калгари». Всего на счету Кузьменко после 50 сыгранных матчей 23 (13+10) набранных очка.

Примечательно, что Кузьменко забросил две шайбы в день своего 30-летия. В этот же день «Лос-Анджелес» пополнил свой состав россиянином Артемием Панариным, который был выменян у «Рейнджерс».

«Лос-Анджелес» проиграл три из четырех последних матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В пятницу, 6 февраля, «короли» на выезде сыграют против «Вегаса».

Лос-Анджелес
2:4
1:3, 1:0, 0:1
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
5.02.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Дэн Байлсма
Вратари
Дарси Кемпер
Джой Даккорд
1-й период
03:16
Джефф Малотт
03:16
Джейкоб Мелансон
07:08
Джордан Эберле
07:42
Андрей Кузьменко
(Бренд Кларк, Кевин Фиала)
09:16
Шейн Райт
(Райан Уинтертон)
10:14
Адам Ларссон
(Фредерик Годро, Чендлер Стивенсон)
14:31
Бренд Кларк
15:21
Винс Данн
(Чендлер Стивенсон, Джаред Маккэн)
18:13
Адриан Кемпе
2-й период
21:37
Куинтон Байфилд
29:46
Райкер Эванс
30:27
Андрей Кузьменко
(Адриан Кемпе, Кевин Фиала)
3-й период
40:56
Джейми Олексяк
44:08
Джоэль Армиа
45:50
Шейн Райт
(Фредерик Годро, Каапо Какко)
49:10
Бренд Кларк
49:10
Винс Данн
51:46
Каапо Какко
55:39
Адриан Кемпе
55:39
Адриан Кемпе
Статистика
Лос-Анджелес
Сиэтл
Штрафное время
16
12
Игра в большинстве
4
6
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит