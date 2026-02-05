Кузьменко оформил дубль в матче НХЛ в свой день рождения

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил 12-ю и 13-ю шайбы в этом сезоне, оба раза отличившись в большинстве, и был признан второй звездой матча. Это первый дубль россиянина с января 2025 года, когда он выступал за «Калгари». Всего на счету Кузьменко после 50 сыгранных матчей 23 (13+10) набранных очка.