Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
3.82
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.43
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.35
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нэшвилл
5
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Ничушкин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сан-Хосе»

«Колорадо» дома обыграл «Сан-Хосе» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Арттури Лехконен (22', 36'), еще по одной шайбе забросили Джош Мэнсон (53') и Брок Нельсон (59'). У гостей отличились Тимоти Лильегрен (41') и Филипп Курашев (44').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в первых трех шайбах своей команды и записал на свой счет три результативные передачи. 30-летний россиянин оформил первый ассистентский хет-трик с марта 2023 года и был признан третьей звездой матча.

Всего на счету Ничушкина после 46 сыгранных матчей 34 (12+22) набранных очка.

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 38 бросков по своим воротам из 41.

«Колорадо» уходит на олимпийский перерыв в качестве лидера Западной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Миннесоты» на пять очков. Следующий матч «лавины» проведут 26 февраля на выезде против «Юты».

«Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 11-е место на Западе. 27 февраля «акулы» дома сыграют против «Калгари».

Колорадо
4:2
0:0, 2:0, 2:2
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
5.02.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18136 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Райан Варсофски
Вратари
Маккензи Блэквуд
Ярослав Аскаров
(00:00-51:47)
Ярослав Аскаров
(51:50-57:42)
Ярослав Аскаров
(58:04-58:20)
Ярослав Аскаров
(c 58:43)
1-й период
03:57
Паркер Келли
10:09
Брок Нельсон
11:29
Александр Веннберг
17:38
Кифер Шервуд
2-й период
21:05
Арттури Лехконен
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
24:08
Филипп Курашев
30:41
Захар Бардаков
35:47
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Валерий Ничушкин)
3-й период
40:43
Тимоти Лильегрен
(Александр Веннберг, Йон Клингберг)
43:34
Филипп Курашев
51:50
Брент Бернс
51:50
Маклин Селебрини
52:44
Джош Мэнсон
(Валерий Ничушкин, Нэйтан Маккиннон)
58:43
Брок Нельсон
Статистика
Колорадо
Сан-Хосе
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит