Ничушкин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сан-Хосе»

У хозяев дубль оформил Арттури Лехконен (22', 36'), еще по одной шайбе забросили Джош Мэнсон (53') и Брок Нельсон (59'). У гостей отличились Тимоти Лильегрен (41') и Филипп Курашев (44').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в первых трех шайбах своей команды и записал на свой счет три результативные передачи. 30-летний россиянин оформил первый ассистентский хет-трик с марта 2023 года и был признан третьей звездой матча.
Всего на счету Ничушкина после 46 сыгранных матчей 34 (12+22) набранных очка.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 38 бросков по своим воротам из 41.
«Колорадо» уходит на олимпийский перерыв в качестве лидера Западной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Миннесоты» на пять очков. Следующий матч «лавины» проведут 26 февраля на выезде против «Юты».
«Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 11-е место на Западе. 27 февраля «акулы» дома сыграют против «Калгари».
Джаред Беднар
Райан Варсофски
Маккензи Блэквуд
Ярослав Аскаров
(00:00-51:47)
Ярослав Аскаров
(51:50-57:42)
Ярослав Аскаров
(58:04-58:20)
Ярослав Аскаров
(c 58:43)
03:57
Паркер Келли
10:09
Брок Нельсон
11:29
Александр Веннберг
17:38
Кифер Шервуд
21:05
Арттури Лехконен
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
24:08
Филипп Курашев
30:41
Захар Бардаков
35:47
Арттури Лехконен
(Нэйтан Маккиннон, Валерий Ничушкин)
40:43
Тимоти Лильегрен
(Александр Веннберг, Йон Клингберг)
43:34
Филипп Курашев
51:50
Брент Бернс
51:50
Маклин Селебрини
52:44
Джош Мэнсон
(Валерий Ничушкин, Нэйтан Маккиннон)
58:43
Брок Нельсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит