Ничушкин оформил ассистентский хет-трик в матче с «Сан-Хосе»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в первых трех шайбах своей команды и записал на свой счет три результативные передачи. 30-летний россиянин оформил первый ассистентский хет-трик с марта 2023 года и был признан третьей звездой матча.