Артемий Панарин — о Патрике Кейне: Я его ненавижу

До обмена Панарин сыграл в «Рейнджерс» семь сезонов и в общей сложности набрал 607 очков в 482 матчах. В конце января клуб убрал Артемия из заявки в запас, в последний день перед заморозкой составов перед Олимпиадой команды произвели обмен. Сторона нападающего заключила новый контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на два года с общей суммой в $ 22 млн. Кэпхит составил $ 11 млн.