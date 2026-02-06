Ричмонд
Артемий Панарин — о Патрике Кейне: Я его ненавижу

Российский форвард признался, что недолюбливает своего бывшего партнера по команде.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, почему не стал переходить в «Детройт Ред Уингз» к своему бывшему партнеру по команде, с которым они играли в «Чикаго Блэкхоукс», Патрику Кейну.

«Я его ненавижу, поэтому не хотел ехать в Детройт (улыбается)», — приводит слова Панарина Sportsnet.

Напомним, Артемия Панарина обменяли в «Лос-Анджелес» на проспекта Лиама Гринтни, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 и условный выбор четвертого раунда драфта 2028 года. «Рейнджерс» удержали 50% от текущего контракта россиянина, рассчитанного до лета 2026 года.

До обмена Панарин сыграл в «Рейнджерс» семь сезонов и в общей сложности набрал 607 очков в 482 матчах. В конце января клуб убрал Артемия из заявки в запас, в последний день перед заморозкой составов перед Олимпиадой команды произвели обмен. Сторона нападающего заключила новый контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на два года с общей суммой в $ 22 млн. Кэпхит составил $ 11 млн.