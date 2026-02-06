Ричмонд
Кузьменко — о переходе Панарина: Серьезная помощь. Он нам нужен

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко поделился эмоциями от перехода в клуб соотечественника Артемия Панарина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Артемий Панарин в результате обмена покинул «Рейнджерс» и перешел в клуб из Лос-Анджелеса. В обратном направлении последовал 20-летний канадский форвард Лиам Гринтри и несколько условных пиков на драфтах НХЛ 2026-го и 2028 года.

Соглашение 34-летнего россиянина с «Кингз» рассчитано до конца сезона-2027/28. Его средняя годовая зарплата составит $11 млн.

«Это серьезная помощь. В этом нет секрета, это большой игрок. И он нужен нам прямо сейчас. Надеюсь, с Артемием мы добьемся более качественных результатов. Для нас важна каждая игра в борьбе за плей-офф», — приводит слова Кузьменко пресс-служба НХЛ.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За семь лет он провел за команду 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка. С Панариным «Рейнджерс» трижды вышли в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2021/22 были близки к выходу в финал Кубка Стэнли, но в полуфинале уступили «Тампе» (2−4).

«Кингз» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. Артемий Панарин может дебютировать за новый клуб после олимпийской паузы 26 февраля в домашней игре против «Вегаса».