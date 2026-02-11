Панарин выкупил 72-й игровой номер у маскота «Лос-Анджелеса»

Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс» в связи с истекающим контрактом. Взамен нью-йоркцы получили 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор четвертого раунда драфта 2028 года. После перехода 34-летний россиянин подписал с «королями» двухлетний контракт на общую сумму 22 млн долларов, при этом большая часть этих денег (20 млн) была выплачена ему сразу в качестве подписного бонуса.