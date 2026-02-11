Панарин выкупил 72-й игровой номер у маскота «Лос-Анджелеса»

По информации источника, 34-летний россиянин выкупил номер у маскота клуба льва Бэйли. После обмена Панарина в «Лос-Анджелес» в клубных соцсетях появилось фото, на котором Бэйли держит около уха батон, отсылающий к прозвищу хоккеиста «хлебушек», с подписью «Панарин, я слушаю».
Свитеры Панарина с 72-м номером поступили в продажу в клубном магазине «Кингз». Их можно приобрести за 175 долларов (13,5 тыс. рублей).
Маскот «Лос-Анджелеса» Бэйли был представлен в 2007 году, и с тех пор 72-й номер ассоциировался именно с ним. За 59-летнюю историю клуба лишь один хоккеист выходил на лед под этим номером — в сезоне-1995/96 канадский форвард Шейн Чурла провел под ним 11 матчей.
Ранее Панарин выступал под 72-м номером за «Витязь», СКА, сборную России и «Чикаго». В «Рейнджерс» он выступал под 10-м номером, в «Коламбусе» — под 9-м.
Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс» в связи с истекающим контрактом. Взамен нью-йоркцы получили 20-летнего канадского нападающего Лиама Гринтри, выбор в третьем раунде драфта 2026 года и выбор четвертого раунда драфта 2028 года. После перехода 34-летний россиянин подписал с «королями» двухлетний контракт на общую сумму 22 млн долларов, при этом большая часть этих денег (20 млн) была выплачена ему сразу в качестве подписного бонуса.
В этом сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 52 матча, в которых набрал 57 (19+38) очков. Он был лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.
«Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. Ожидается, что Панарин дебютирует за новый клуб после олимпийской паузы 26 февраля в домашней игре против «Вегаса».