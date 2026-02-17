Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
Швеция
0
:
Латвия
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.00
П2
13.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
5
:
Франция
1
П1
X
П2

Российского хоккеиста дисквалифицировали в АХЛ на 20 матчей за допинг

Вместе с россиянином дисквалифицировали и нападающего Дэвида Гойетта.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Российский вратарь «Рокфорд Айсхогс» Станислав Бережной и нападающий «Коачелла Вэлли Файрбердс» Дэвид Гойетт дисквалифицированы на 20 игр каждый за нарушение условий программы AHL/PHPA по борьбе с применением допинга. Об этом сообщает пресс-служба АХЛ.

Бережной отбыл один матч дисквалификации. Он сможет вернуться на лед 11 апреля. Гойетт сможет вернуться в состав «Файрбердс» на игру 10 апреля.

В нынешнем сезоне Бережной провел 15 игр за «Айсхогс», в которых одержал пять побед при 88,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,18. Станислав дебютировал в АХЛ в октябре 2025 года в матче с «Айова Уайлд», отразив 29 бросков из 31 и одержав свою первую победу в карьере в АХЛ.

Бережному 22 года. Он выступает за «Рокфорд» с 2025 года. Ранее голкипер играл за петербургский СКА и команду Молодежной хоккейной лиги «Омские Крылья», которая относится к системе «Авангарда».