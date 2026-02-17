Российского хоккеиста дисквалифицировали в АХЛ на 20 матчей за допинг

Российский вратарь «Рокфорд Айсхогс» Станислав Бережной и нападающий «Коачелла Вэлли Файрбердс» Дэвид Гойетт дисквалифицированы на 20 игр каждый за нарушение условий программы AHL/PHPA по борьбе с применением допинга. Об этом сообщает пресс-служба АХЛ.
Бережной отбыл один матч дисквалификации. Он сможет вернуться на лед 11 апреля. Гойетт сможет вернуться в состав «Файрбердс» на игру 10 апреля.
В нынешнем сезоне Бережной провел 15 игр за «Айсхогс», в которых одержал пять побед при 88,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,18. Станислав дебютировал в АХЛ в октябре 2025 года в матче с «Айова Уайлд», отразив 29 бросков из 31 и одержав свою первую победу в карьере в АХЛ.
Бережному 22 года. Он выступает за «Рокфорд» с 2025 года. Ранее голкипер играл за петербургский СКА и команду Молодежной хоккейной лиги «Омские Крылья», которая относится к системе «Авангарда».