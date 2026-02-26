Сергачев и Ничушкин набрали очки в матче «Юта» — «Колорадо»

У гостей заброшенными шайбами отметились Паркер Келли (24'), Виктор Олофссон (30'), Брок Нельсон (33') и Мартин Нечас (38'). У хозяев дубль оформил Дилан Гюнтер (31', 34').
Защитник «Юты» Михаил Сергачев принял участие в первой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 27-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 39 (9+30) набранных очков.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 47 сыгранных матчей 35 (12+23) набранных очков.
«Колорадо» выиграл три из четырех последних матчей и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Далласа» на шесть очков. В пятницу, 27 февраля, «лавины» дома сыграют с «Миннесотой».
«Юта» проиграла три из пяти последних игр и идет на пятом месте на Западе. В субботу, 28 февраля, команда из Солт-Лейк-Сити дома также сыграет с «Миннесотой».
Другие результаты игрового дня:
«Виннипег» на выезде обыграл «Ванкувер» (3:2 ОТ). Вратарь «Ванкувера» Никита Толопило отразил 25 из 28 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.
«Анахайм» дома обыграл «Эдмонтон» (6:5). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Андре Туриньи
Джаред Беднар
Карел Веймелка
(00:00-57:56)
Скотт Уэджвуд
18:54
Девон Тэйвз
23:26
Паркер Келли
(Брент Бернс, Джош Мэнсон)
29:13
Виктор Олофссон
(Паркер Келли, Сэм Малински)
30:23
Габриэль Ландескуг
30:49
Дилан Гюнтер
(Михаил Сергачев, Клэйтон Келлер)
32:20
Брок Нельсон
(Мартин Нечас, Габриэль Ландескуг)
33:20
Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн, Логан Кули)
36:14
Джек Макбэйн
37:17
Мартин Нечас
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
39:24
Мартин Нечас
40:18
Джош Мэнсон
43:43
Ник Десаймон
54:20
Командный штраф
55:15
Ник Шмальц
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит