Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо М
П1
2.40
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Адмирал
П1
1.45
X
5.47
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Виннипег
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Вегас
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Колорадо
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
Сергачев и Ничушкин набрали очки в матче «Юта» — «Колорадо»

«Колорадо» на выезде обыграл «Юту» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ezra Shaw/Getty Images

У гостей заброшенными шайбами отметились Паркер Келли (24'), Виктор Олофссон (30'), Брок Нельсон (33') и Мартин Нечас (38'). У хозяев дубль оформил Дилан Гюнтер (31', 34').

Защитник «Юты» Михаил Сергачев принял участие в первой шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 27-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 39 (9+30) набранных очков.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин поучаствовал в четвертой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 47 сыгранных матчей 35 (12+23) набранных очков.

«Колорадо» выиграл три из четырех последних матчей и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Западной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Далласа» на шесть очков. В пятницу, 27 февраля, «лавины» дома сыграют с «Миннесотой».

«Юта» проиграла три из пяти последних игр и идет на пятом месте на Западе. В субботу, 28 февраля, команда из Солт-Лейк-Сити дома также сыграет с «Миннесотой».

Другие результаты игрового дня:

«Виннипег» на выезде обыграл «Ванкувер» (3:2 ОТ). Вратарь «Ванкувера» Никита Толопило отразил 25 из 28 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

«Анахайм» дома обыграл «Эдмонтон» (6:5). Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Юта
2:4
0:0, 2:4, 0:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
26.02.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джаред Беднар
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-57:56)
Скотт Уэджвуд
1-й период
18:54
Девон Тэйвз
2-й период
23:26
Паркер Келли
(Брент Бернс, Джош Мэнсон)
29:13
Виктор Олофссон
(Паркер Келли, Сэм Малински)
30:23
Габриэль Ландескуг
30:49
Дилан Гюнтер
(Михаил Сергачев, Клэйтон Келлер)
32:20
Брок Нельсон
(Мартин Нечас, Габриэль Ландескуг)
33:20
Дилан Гюнтер
(Джек Макбэйн, Логан Кули)
36:14
Джек Макбэйн
37:17
Мартин Нечас
(Кэйл Макар, Валерий Ничушкин)
39:24
Мартин Нечас
3-й период
40:18
Джош Мэнсон
43:43
Ник Десаймон
54:20
Командный штраф
55:15
Ник Шмальц
Статистика
Юта
Колорадо
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит